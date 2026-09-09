『サウスパーク』『サウス・アメリカ』へ改名！皮肉な理由とトランプ政権への痛烈風刺

人気アニメシリーズ『サウスパーク』のクリエイターであるトレイ・パーカーとマット・ストーンは、シーズン29の放送開始に先立ち、シリーズ名称を『サウス・アメリカ』に変更することを発表した。トレイとマットは声明で「AppleやGoogleの勇敢さと愛国心に触発され、『サウスパーク』の名前を『サウス・アメリカ』に変更する」と明かし、「特に親会社であるパラマウントのスカイダンスへの屈服に感謝したい」と皮肉たっぷりに付け加えた。

地名変更を進めるトランプ政権と従う巨大IT企業を猛烈に皮肉る

今回の名称変更は、ドナルド・トランプ大統領が主要な地理的名称に「アメリカ」を含めるよう命じる一連の動向を受けたものだ。トランプはカナダとの貿易摩擦を受けてオンタリオ湖を「レイク・アメリカ」と呼ぶと発表したほか、ニューメキシコ州を「ニュー・アメリカ」にする可能性を示唆。これ以前にもメキシコ湾を「アメリカ湾」とする布告を出しており、グーグルやアップルは自社の地図アプリ上でその表記変更を反映していた。

これまでもトランプ政権を過激に風刺し、プライムタイム・エミー賞を受賞してきた『サウスパーク』。過去にはかつてのサダム・フセイン同様にトランプをサタンの恋人として描いたほか、JD・ヴァンス副大統領を風刺するなど痛烈な攻撃を重ねてきた。今回の改名劇も、巨大IT企業や親会社までも巻き込んだ彼らなりの最新の一撃と言える。

『サウスパーク』シーズン29は、米コメディ・セントラルにて9月16日より放送開始。日本では映画版がU-NEXTやAmazon Prime Videoなどで配信中。（海外ドラマNAVI）

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