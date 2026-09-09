東海地方ではきのう、記録的な大雨が降り、愛知県内では住宅の浸水被害が出ています。

記者

「名古屋市名東区の植田川です。きのうの大雨の影響で、川ののり面が数十メートルにわたって崩落しています」

きのう、洪水が発生した名古屋の植田川では、のり面が崩れました。

名古屋市を含む愛知県内では、これまでに家屋の一部損壊が2棟、床上浸水が16棟、床下浸水が28棟確認され、避難所で転倒した1人が軽いけがをしました。

住民

「雨が降り出したら、一気に（水が）あふれてくる状態で、怖くてすぐ逃げた。一気に（水が）あふれてくるのは初めて」

記者

「名古屋市中村区では、市の職員らが交差点で止まったままになっている車を動かす作業を行っています」

名古屋市内では、複数の場所で雨で動けなくなったとみられる車が残されていて、市の職員が車両を移動させるなど、対応に追われています。

また、きのう、線路に大量の水が入ったJR中央線は名古屋・中津川間で始発から運転を見合わせていて、点検が終わり次第、運転を再開する見込みです。

きょうは名古屋市立の学校あわせて410校が臨時休校になっています。