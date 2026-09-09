飼い主さんがお散歩に誘っても、ワンコは全然起きてくれなくて…？寝起きが悪すぎるワンコVS飼い主さんの攻防戦が話題になり、投稿は記事執筆時点で16万7000回再生を突破。「本当に可愛い」「動きや反応が面白すぎる！」といった声が寄せられています。

【動画：朝6時、寝ている犬に『お散歩行くよ』と声を掛けた結果→二度寝しようとして…まさかの『寝起きの悪さ』】

朝6時にお散歩に誘ったら…

YouTubeチャンネル「豆柴すみすみ」に投稿されたのは、豆柴「すみすみ」ちゃんVS飼い主さんの攻防戦の一部始終です。朝6時、飼い主さんはまだ寝ているすみすみちゃんに、「お散歩行くよ！起きてください」と声を掛けに行ったそう。

するとすみすみちゃんはお目目を開けて飼い主さんを見たものの、なかなか起き上がろうとしなかったとか。どうやら「まだ寝てるんだけど？」と不満を感じているようです。

ワンコの寝起きの悪さに爆笑！

飼い主さんがそばにいくと一度は起き上がったすみすみちゃんですが、またすぐに寝転がって「イヤ！まだ起きたくない！」とアピールしたそう。そして「お散歩行きますよ～」とお腹やお顔を撫でてあげたら、二度寝する気満々でお目目を閉じてしまったとか。

その後も飼い主さんは諦めずにお散歩に誘い続けたのですが、すみすみちゃんが起きてくれる気配はゼロで、ついには「しつこいな！触るなっ」と怒られてしまったそう。こうなったら仕方がないので、オヤツで釣ってみることに。

飼い主さんがオヤツを投げたら、パッと起き上がってオヤツを食べるすみすみちゃん。ところが抱っこしようと近づくと、「まだ寝るの！」と再びゴロ～ンと寝転がってしまったとか。想像以上に寝起きが悪すぎて、思わず笑ってしまいます。

愉快な攻防戦の結末

気を取り直して、もう一度オヤツで釣る作戦を決行。最初、すみすみちゃんは「どうせ罠でしょ？」とお座りして様子をうかがっていたのですが、何個もオヤツを投げていたら食いついて、少しずつ飼い主さんの方に寄ってきたそう。

そして最終的には、飼い主さんが見事捕獲に成功！必死の抵抗も虚しくお散歩に連れ出され、二度寝に失敗してしまうすみすみちゃんなのでした。

この投稿には「かわいいｗ癒やされるｗ」「人間と同じ行動してる」「自分も寝起きいい方じゃないから、気持ち分かる」「なんだかんだで、おやつに釣られちゃうよねｗ」といったコメントが寄せられています。

すみすみちゃんの可愛い姿や飼い主さんとの愉快なやり取りをもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「豆柴すみすみ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴すみすみ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。