ホロライブ・桃鈴ねね、パソコンの高騰に驚愕「166万円!?」「軽自動車買えそう」 現在のスペックも披露
「ホロライブ」所属Vtuber・桃鈴ねねさんが、9日までにチャンネルを更新。AI特需などで高騰し続けているパソコンの金額を知って驚きの声を上げた。
【動画】もはや自動車並みの価格まで高騰したパソコンに驚き（29：21ごろ）
インフルエンザからの復帰を報告した今回の配信の中で、ねねさんは「パソコン買い換えたいんだよな。真っ黒なパソコンだから白にしたい」と話し、パソコンショップのサイトから理想のパーツを選んで価格を検索。すると、値段は驚きの「166万8000円」になることが判明し「軽自動車買えそう」と驚きの声が漏れた。
ちなみに、ねねさんが現在使っているパソコンは「AMD Ryzen 9 9950X」「GeForce RTX 4070 Ti SUPER」「64GBメモリ」を搭載しているそうで、今でも十分に高スペックであることも明かされた。
この話題にリスナーからは「すでに十分なスペックでは？」「今は時期が悪いけどこれから先もっと悪くなるかもしれないから今のうちがいいかもね」「グラボ交換とマザー交換を店に有料で頼んどけば安く済む」「さすがに今は無理ですな。まだ高くなる上に性能は落ちるから」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Nene Ch.桃鈴ねね」
【動画】もはや自動車並みの価格まで高騰したパソコンに驚き（29：21ごろ）
インフルエンザからの復帰を報告した今回の配信の中で、ねねさんは「パソコン買い換えたいんだよな。真っ黒なパソコンだから白にしたい」と話し、パソコンショップのサイトから理想のパーツを選んで価格を検索。すると、値段は驚きの「166万8000円」になることが判明し「軽自動車買えそう」と驚きの声が漏れた。
この話題にリスナーからは「すでに十分なスペックでは？」「今は時期が悪いけどこれから先もっと悪くなるかもしれないから今のうちがいいかもね」「グラボ交換とマザー交換を店に有料で頼んどけば安く済む」「さすがに今は無理ですな。まだ高くなる上に性能は落ちるから」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Nene Ch.桃鈴ねね」