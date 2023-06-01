公式戦２試合連続ゴールを決めた上田。（C）Getty Images

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　現地９月８日開催のチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第１節で、日本代表FW上田綺世が加入したフランスのリールがスペインベティスとホームで対戦している。

　３日のストラスブール戦（リーグ・アン第３節）で途中出場から決勝ゴールを奪い、衝撃の新天地デビューを飾った上田は、先発出場。２試合連続ゴールをマークする。
 
　スコアレスで迎えた12分、右サイドからのクロスにファーサイドでヘッドで合わせ、鮮やかにネットを揺らしてみせた。

　これでリールでは、デビューから２戦連発。フェイエノールト時代と合わせて公式戦５試合連続ゴールとなった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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