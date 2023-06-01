上田綺世がまた決めた！リール加入後公式戦２戦連発！CL初戦で先制ヘッド弾
現地９月８日開催のチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第１節で、日本代表FW上田綺世が加入したフランスのリールがスペインのベティスとホームで対戦している。
３日のストラスブール戦（リーグ・アン第３節）で途中出場から決勝ゴールを奪い、衝撃の新天地デビューを飾った上田は、先発出場。２試合連続ゴールをマークする。
スコアレスで迎えた12分、右サイドからのクロスにファーサイドでヘッドで合わせ、鮮やかにネットを揺らしてみせた。
これでリールでは、デビューから２戦連発。フェイエノールト時代と合わせて公式戦５試合連続ゴールとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】２戦連発！上田綺世の鮮烈ヘッド弾
３日のストラスブール戦（リーグ・アン第３節）で途中出場から決勝ゴールを奪い、衝撃の新天地デビューを飾った上田は、先発出場。２試合連続ゴールをマークする。
スコアレスで迎えた12分、右サイドからのクロスにファーサイドでヘッドで合わせ、鮮やかにネットを揺らしてみせた。
これでリールでは、デビューから２戦連発。フェイエノールト時代と合わせて公式戦５試合連続ゴールとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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