YouTubeチャンネル「韓国人ヨンヘ」が、「【韓国旅行】韓国人も驚愕する最強コスパ！ポッサム, タコ, 熟成キムチの三味一体グルメ」と題した動画を公開した。動画では、韓国旅行情報を発信するジンくんをゲストに迎え、タコとポッサムの「サマプ（三合）」を堪能しつつ、日韓夫婦が増えている理由について独自の見解を語った。

2人が訪れたのは、東大門から地下鉄で約10分の安岩（アナム）駅にあるお店。メインメニューであるタコとポッサムのサマプ（2～3人前）が2万9000ウォン（約2900円）という価格設定に、ジンくんも「韓国人としても安すぎる」と驚きを隠せない。

さらに驚くべきは、その価格にパッピンス（韓国かき氷）、キムチチヂミ、おでんスープ、麻婆豆腐、ジャジャン麺、チャーハン、チャンポンスープ、そしてアイスクリームまでが含まれていること。次々と運ばれてくる料理に、ジンくんは「マジで怖い（笑）」と悲鳴に近い歓声を上げ、その異常なコストパフォーマンスに圧倒される様子を見せた。

サマプの食べ方について、ジンくんは「3つ合わさると最高の美味しさになる」と解説。サンチュの上にムグンジ（熟成キムチ）、ポッサム、タコ、そして切り干し大根の和え物を乗せて豪快に頬張り、その美味しさに思わず口を押さえて悶絶する一幕もあった。

食事の合間には、日本人女性と結婚したジンくんが「なぜ日韓夫婦が増えているのか」について言及。「韓国と日本は文化が近い」とした上で、韓国男性の愛情表現の豊かさが日本人女性に響いていると分析。また、日本人向けの韓国語のワンポイントアドバイスとして、パッチムを意識した「ネイティブ発音のコツ」もレクチャーしている。

圧倒的なボリュームと安さを誇る絶品グルメを満喫しながら、日韓の恋愛事情や言語の壁についてディープに語り合った2人。美味しい食事とともに、韓国のリアルな文化や価値観に触れられる、見どころ満載の動画となっている。

YouTubeの動画内容

00:36

韓国語講師のジンくんが登場！絶品サマプのお店へ
02:56

3万8000ウォンの異常なコスパに「マジで怖い」
08:26

タコとポッサムの「サマプ」の意味と美味しい食べ方
10:30

ジンくん直伝！日本人が間違えやすい韓国語発音のコツ
14:42

韓国男性と日本人女性の夫婦が増えているリアルな理由

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