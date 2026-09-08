赤ちゃんが『ずりばい』を覚えた結果→犬とおもちゃを取り合って…あまりにも平和な『攻防戦』が10万再生「互角ですごいｗ」「応援したくなる」
赤ちゃんとわんこの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で10万6000回再生を突破し、「互角に戦えててすごい」「思ってたより長期戦ｗ」「応援したくなる」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：赤ちゃんが『ずりばい』を覚えた結果→犬とおもちゃを取り合って…あまりにも平和な『攻防戦』】
おもちゃを盗られた赤ちゃん
TikTokアカウント「chiwax_and_baby」で紹介されたのは、赤ちゃんとわんこの日常の一幕です。
赤ちゃんがおもちゃで遊んでいると、愛犬の『こはく』ちゃんがやってきました。すると、こはくちゃんは赤ちゃんが持っていたおもちゃを、ひょいっと奪い取ってしまったそうです。
突然の出来事に、赤ちゃんはポカン。まだ小さな体では、力いっぱい引っ張られてしまうと敵いません。
やっと取り返したものの…
それでも、最近覚えたばかりの「ずりばい」という心強い技がありました。一生懸命うつぶせになって前へ進み、少しずつ距離を縮めながら、ようやくおもちゃのもとへ。
頑張った末に、なんとか取り戻すことに成功したのです。
ところが、こはくちゃんの力はやっぱり強かったようです。せっかく取り返したおもちゃも、またしても奪われてしまいます。
それでも赤ちゃんは泣き出すことなく、じっとこはくちゃんを見つめていたそうです。どうやら、まだ諦めたわけではありませんでした。
優しい攻防戦にホッコリ
こはくちゃんは近くのクッションへ移動し、おもちゃをカミカミ。そんな様子を見た赤ちゃんは、「そこにいるなら、僕も行く！」とばかりに、自分の力でクッションまで向かうことにしました。
ずりばいで少しずつ進みながら、敷いてあるシーツなどもぎゅっと握って、上手に利用。まるで小さな冒険のように、一歩一歩こはくちゃんのもとを目指していきました。
そして、ついにこはくちゃんのそばへ到着。こはくちゃんもおもちゃをくわえて応戦します。赤ちゃんは負けじと両手でぎゅっと握りしめ、なかなか離しません。
大きなわんこと赤ちゃんによる、平和な引っ張り合いが始まりました。最後にはこはくちゃんに奪われてしまいましたが、赤ちゃんは泣かずに最後まで勝負。
ずりばいで大好きなわんこと堂々とおもちゃを取り合った、微笑ましい攻防戦でした。
そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「練習お手伝いしてるのかなｗ」「遊んであげてるんやろなw」「一生見てられる」など沢山の反響がありました。
TikTokアカウント「chiwax_and_baby」には、ご家族と愛犬たちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。
写真・動画提供：TikTokアカウント「chiwax_and_baby」さま
執筆：小泉 あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。