「他人の怒りはその人たちだけの問題」他人が怒られていると苦しくなる理由と2つの対処法
心理カウンセラー・公認心理師の栗林あや（いがぐりこ）氏が、YouTubeチャンネル「公認心理師いがぐりこの人間関係がラクになる心理学」にて「他人が怒られていると、なぜか私がつらい【公認心理師が解説】」を公開した。
動画では、他人が怒られている場面に居合わせると、自分が怒られているように感じて苦しくなる理由と、その状態から抜け出すための具体的な対処法を解説している。
栗林氏はまず、他人が怒られている場面で苦しくなる理由の一つ目として「情動感染」を挙げる。これは、自分と他人の心の境目が曖昧になり、他人への怒りを自分への攻撃として強く受け取ってしまう心理状態を指す。
二つ目の理由は「子供の頃の記憶」だ。
親や教師が誰かを叱っている時に、「静かにしていないと次は自分が怒られる」と感じた警戒心が、大人になっても「古い思い込み」として残っているのだという。
栗林氏は自身の小学生時代の体験を例に挙げ、子供にとって大人の怒りは逃げ出せない恐怖であり、目立たないように身を潜めることが精一杯の自己防衛だったと振り返る。
この苦しい状態から抜け出すための対処法として、栗林氏は「心の奥から楽になれる」2つのアプローチを紹介する。
一つ目は、怒っている人と怒られている人という「二人だけの物語」から抜け出し、自分は「三人目の登場人物ではない」と心の中で確認することである。
当事者の外側にいることを自覚し、自分の心を安全な状態に保つことが優先だと語る。
二つ目の対処法は、心の奥に残る「子供の頃の自分」に対して、大人になった今の自分が「もう怒っている人の顔色を窺わなくていいよ」と許可を出し直すことだ。
栗林氏によれば、この声かけは実際の心理療法でも用いられる効果的な手法である。
動画の最後に栗林氏は、「他人の怒りはその人たちだけの問題」であり、代わりに背負う必要はないと断言する。
他人の感情に振り回されず、自分自身を守るための視点を持つことが、人間関係を楽にする第一歩であると結論付けた。
動画では、他人が怒られている場面に居合わせると、自分が怒られているように感じて苦しくなる理由と、その状態から抜け出すための具体的な対処法を解説している。
栗林氏はまず、他人が怒られている場面で苦しくなる理由の一つ目として「情動感染」を挙げる。これは、自分と他人の心の境目が曖昧になり、他人への怒りを自分への攻撃として強く受け取ってしまう心理状態を指す。
二つ目の理由は「子供の頃の記憶」だ。
親や教師が誰かを叱っている時に、「静かにしていないと次は自分が怒られる」と感じた警戒心が、大人になっても「古い思い込み」として残っているのだという。
栗林氏は自身の小学生時代の体験を例に挙げ、子供にとって大人の怒りは逃げ出せない恐怖であり、目立たないように身を潜めることが精一杯の自己防衛だったと振り返る。
この苦しい状態から抜け出すための対処法として、栗林氏は「心の奥から楽になれる」2つのアプローチを紹介する。
一つ目は、怒っている人と怒られている人という「二人だけの物語」から抜け出し、自分は「三人目の登場人物ではない」と心の中で確認することである。
当事者の外側にいることを自覚し、自分の心を安全な状態に保つことが優先だと語る。
二つ目の対処法は、心の奥に残る「子供の頃の自分」に対して、大人になった今の自分が「もう怒っている人の顔色を窺わなくていいよ」と許可を出し直すことだ。
栗林氏によれば、この声かけは実際の心理療法でも用いられる効果的な手法である。
動画の最後に栗林氏は、「他人の怒りはその人たちだけの問題」であり、代わりに背負う必要はないと断言する。
他人の感情に振り回されず、自分自身を守るための視点を持つことが、人間関係を楽にする第一歩であると結論付けた。
YouTubeの動画内容
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公認心理師いがぐりこが、人間関係に疲れやすい30～50代女性へ、今日から使える心理学をお届けします。心理カウンセラー歴12年以上、1,165件超のカウンセリングと2,697名以上のセミナー実績。FAP療法などトラウマケアを専門に、自己肯定感の高め方や不安の手放し方をわかりやすく解説します。
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