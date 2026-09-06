先月離婚発表の元TBS・山本里菜アナ、ベッドの上での生足ショットが美しい！
フリーアナウンサーの山本里菜が10月にリリースする1stフォトブックの公式Instagramが5日にオフショットを更新。投稿の中で生足を披露すると、ファンから「キレイ」「かわいすぎる！」といった反響が寄せられた。
【写真】山本里奈、ベッドの上での生足ショット
10月28日に1stフォトブックを発売することを予告している山本。公式Instagramが「ベットでリラックス中の里菜さんをキャッチ」とオフショットを投稿。複数公開されている写真には、ベッドの上に横たわる姿や生足を披露する様子などが収められている。
フォトブックの雰囲気が伝わる写真の数々に、ファンからは「りなたん、キレイだし、かわいい」「もう、かわいすぎる！」「美しいですね」「無敵だね！」などの声が集まっている。
■山本里菜（やまもと りな）
1994年6月22日生まれ。千葉県生まれ。大学在学中からフリーアナウンサーとして活動。卒業後、TBSにアナウンサーとして入社。2023年10月にTBSを退社し、以降フリーアナウンサーとして活動。私生活では、2022年3月にかねてより交際していた一般男性と結婚。今年8月にInstagramで離婚を報告した。
引用：「山本里菜1stフォトブック」公式Instagram（＠rinayamamoto_ph）
【写真】山本里奈、ベッドの上での生足ショット
10月28日に1stフォトブックを発売することを予告している山本。公式Instagramが「ベットでリラックス中の里菜さんをキャッチ」とオフショットを投稿。複数公開されている写真には、ベッドの上に横たわる姿や生足を披露する様子などが収められている。
■山本里菜（やまもと りな）
1994年6月22日生まれ。千葉県生まれ。大学在学中からフリーアナウンサーとして活動。卒業後、TBSにアナウンサーとして入社。2023年10月にTBSを退社し、以降フリーアナウンサーとして活動。私生活では、2022年3月にかねてより交際していた一般男性と結婚。今年8月にInstagramで離婚を報告した。
引用：「山本里菜1stフォトブック」公式Instagram（＠rinayamamoto_ph）