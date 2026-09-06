映画『踊る大捜査線』完成報告イベントが雨天のため当日に中止発表 オンライン生配信に変更へ
俳優の織田裕二が主演する映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日公開）の完成報告イベントが、雨天のため中止となることが発表された。
【動画】『踊る大捜査線 N.E.W.』ユースケ、真矢ミキ、水野美紀らおなじみの顔ぶれ集結 “現在”を映す特別映像公開
映画の公式Xでは【イベント中止のお知らせ】とした投稿で「本日予定しておりました『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』完成報告イベントにつきまして、雨天のためご来場の皆様の安全を最優先に考慮し、開催を中止することとなりました」と発表。
「イベントを楽しみにお待ちいただいていた皆様には、直前のご案内となり大変申し訳ございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
イベントには織田をはじめ、趣里、白洲迅、佐々木蔵之介、野呂佳代、藤吉夏鈴（櫻坂46）、齊藤なぎさ、ユースケ・サンタマリア、真矢みき、水野美紀、伊藤淳史、甲本雅裕、本広克行監督らが登壇予定だった。
なお、きょう午後６時より東宝MOVIEチャンネルにてオンライン生配信に形を変えて完成報告を届けるとしている。
【動画】『踊る大捜査線 N.E.W.』ユースケ、真矢ミキ、水野美紀らおなじみの顔ぶれ集結 “現在”を映す特別映像公開
映画の公式Xでは【イベント中止のお知らせ】とした投稿で「本日予定しておりました『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』完成報告イベントにつきまして、雨天のためご来場の皆様の安全を最優先に考慮し、開催を中止することとなりました」と発表。
イベントには織田をはじめ、趣里、白洲迅、佐々木蔵之介、野呂佳代、藤吉夏鈴（櫻坂46）、齊藤なぎさ、ユースケ・サンタマリア、真矢みき、水野美紀、伊藤淳史、甲本雅裕、本広克行監督らが登壇予定だった。
なお、きょう午後６時より東宝MOVIEチャンネルにてオンライン生配信に形を変えて完成報告を届けるとしている。