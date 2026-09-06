こたつに消えた三毛猫が、次の瞬間黒猫に――。まるでマジックショーのような2匹の猫の連携プレーが、SNSで大きな反響を呼んでいます。思わず二度見したくなる不思議でかわいらしい光景がXに投稿されると、記事執筆時点で70万回以上表示されるほど話題に。「素晴らしいイリュージョン！」「お見事！」「かわいくて笑っちゃった」などのコメントが寄せられています。

【動画：「すごいマジック」こたつの中に入っていった三毛猫→次の瞬間…まさかの光景】

こたつの前で始まった猫のマジックショー

Xアカウント「菊ノ屋」に投稿された動画に登場するのは、三毛猫のソラちゃんと黒猫のノイくん。ソラちゃんは現在5歳のおっとりした女の子で、ノイくんはがっしりとした大きな体が魅力の9歳の男の子です。ソラちゃんがお家にやってきたばかりの頃には、ノイくんがたくさんお世話をしてくれたそう。大人になった現在も、2匹はとても仲良しなんだとか。

そんな2匹がある日、リビングのこたつの周りで遊んでいたときのこと。ソラちゃんは、こたつの中が気になるのか、入り口をじっと見つめていたのだそう。そして次の瞬間、するりと中へ。三毛柄の体は、そのままこたつ布団の向こうへすっかり消えてしまったのだとか。ところが、本当の見せ場はここからでした。

三毛猫が消えた直後、現れたのはまさかの黒猫！

ソラちゃんがこたつに吸い込まれていったその直後、同じこたつの中から、今度は真っ黒な猫がひょっこりと登場！「三毛猫をこたつに入れたはずなのに、黒猫になって出てきた…？」一瞬そんな錯覚をしてしまいそうですが、その正体はもちろんノイくん。ソラちゃんがこたつに入るのとほぼ同じタイミングで、入れ替わるように外へ出てきたのです！

三毛猫が消えたと思ったら黒猫が現れる――。あまりにも絶妙なタイミングは、まるで2匹で打ち合わせをしていたかのよう。タネも仕掛けもない、猫たちによるかわいらしい「イリュージョン」が完成しました。

見事な「猫マジック」を収めた投稿は、多くのXユーザーの目に留まり、「あら不思議」「三毛猫のソラちゃんが黒猫のノイくんに変身したみたいで笑った」「タイミングが絶妙」といった声が寄せられました。

偶然とは思えないほど息ぴったりの動きを見せてくれたソラちゃんとノイくん。仲良しな2匹のかわいらしい日常は、Xアカウント「菊ノ屋」で紹介されています。

写真・動画提供：Xアカウント「菊ノ屋」さま

執筆：Hana

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。