新作映画『スター・ウォーズ／スターファイター』のショーン・レヴィ監督は、主演のライアン・ゴズリングに大きな信頼を寄せているようだ。ゴズリングが本作の主演にふさわしい理由について、米のインタビューで熱く語っている。

『スター・ウォーズ／スターファイター』は、『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019）から約5年後を舞台とする完全新作。ゴズリングが演じるのは、新キャラクターのKade Auberon役だ。Kadeは銀河の片隅で生きてきた男であり、その運命は「史上最速のスターファイター」と結びついているという。

なぜ本作の主演に、ゴズリングが適任なのか？そう問われたレヴィは、“どんな映画でも完璧な俳優”という切り口で、「ドラマならライアン・ゴズリング。コメディならライアン・ゴズリング。ロマンスならライアン・ゴズリング。アクションなら、ライアン・ゴズリング」とユーモラスに答え、幅広いジャンルに対応できる演技力を称賛。

『スター・ファイター』には「そのすべてがある」として、ゴズリングこそ完璧なキャスティングだと語った。

「『スターファイター』は、そのすべての要素を兼ね備えています。ロマンスがあり、ユーモアがあり、ドラマがあり、壮大なアクション・アドベンチャーもある。どの瞬間も説得力があり、リアルに感じさせられる深みと本物らしさを持ちつつ、同時に、輝かしいエンターテイメント性があって、面白くて、魅力的である俳優はごくわずかいません。」

この評価には多くのファンも同意するだろう。ゴズリングのフィルモグラフィーを振り返ると、問題を抱えた教師を熱演したドラマ映画『ハーフネルソン』（2006）や、一途な愛を体現した『きみに読む物語』（2004）、凄腕エージェントを演じたアクション大作『グレイマン』（2022）、ケン役でコメディセンスを発揮した『バービー』（2023）など、多岐にわたるジャンルで実力を発揮してきた。

レヴィのゴズリングに対する称賛は止まらない。「時々、“どうしたらクールになれるのか教えてくれない？ なぜそんなにクールなんだ？”って思うんです。僕はクールになるために、ものすごく努力しなきゃいけない」と自虐も加えつつ、ゴズリングの生まれながらのスター性を語っている。「力の抜けた、自然体のクールさなんです。僕も試してみましたが、ダメでしたね。でも彼の場合は、上手くいくんです」。

そんなゴズリングとのコラボレーションについて、「素晴らしい“兄弟のような関係”を築くものになった」と表現。この縁に続き、マーベル映画『ゴーストライダー』でも、ことになっている。

『スター・ウォーズ／スターファイター』は2027年5月28日、日米同時公開。

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