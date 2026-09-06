『映画名探偵プリキュア！』黄金の羽根輝くフューチャーフォーム解禁 最新予告＆新スチールも公開
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』より、映画限定のフューチャーフォームが解禁。あわせて、最新予告映像「ポチタンミラクルライト編」も公開された。
【写真】黄金の羽根が輝く！ 映画限定のフューチャーフォーム
本作は、アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の劇場版。2027年から1999年にタイムスリップした明智あんなが、仲間たちと名探偵プリキュアに変身し、怪盗団ファントムが巻き起こす事件を解決していく物語だ。
先日、一足早くキュアアンサーのフューチャーフォームが解禁されると、SNSでは絶賛の嵐となり、注目を集めた。そんな中、満を持してキュアミスティック、キュアエクレール、キュアアルカナのフューチャーフォームも解禁。黄金の羽根と星のモチーフが目を引くデザインとなっており、通常フォームの可愛らしさを残しながらも、より神秘的で上品な印象に仕上がっている。
本作のキャラクターデザインを担当した宮本絵美子は、「パワーアップフォームというと装飾を足してゴージャス・重厚にしがちなのですが、今回は『一歩踏み出す』というテーマに沿って、留まっていた場所から『軽やかに一歩前へ進む』ことを表現したかったため、あえて引き算のすっきりとしたデザインに仕上げました」とデザインに込めた思いを明かした。
さらに、名探偵プリキュアの4人が、パワーアップした新たな姿で、こちらに寄り添うように手を広げる新スチールも公開。映画でしか見られない特別な姿に、ますます期待が高まる。
あわせて解禁された予告映像「ポチタンミラクルライト編」では、ミラクルライトを使い、ピンチに陥った名探偵プリキュアを救うため、みんなで応援するシーンが描かれている。「かりんの庭」で大暴れする“ダメダメ”に立ち向かうプリキュア。しかし、“ダメダメ”の強力な力を前に、追い詰められてしまう。
そんな中、ジェット先輩がみんなにライトを灯すよう、ミラクルライトを手に大きな声で呼びかけると、エレメント妖精たちやポチタン、シュシュタン、マシュタンも精一杯ライトを掲げ、力を送る。みんなの想いがひとつになったその瞬間、映画限定のフューチャーフォームへとパワーアップした名探偵プリキュアの姿が。“ダメダメ”との激しい戦いの行方に、みんなの応援がどんな力をもたらすのか、期待が膨らむ映像となっている。
劇中にも登場する「ポチタンミラクルライト」は、本作の入場者プレゼント。ぜひジェット先輩やポチタンたちとお揃いのミラクルライトを手に、声援を送りながら、映画館で一緒に奇跡を起こしてほしい。なお「ポチタンミラクルライト」は中学生以下の小人限定。劇場により数に限りがあり、デザインは実物と異なる可能性がある。
また、映画公開を翌日に控えた9月17日19時より、「映画たんプリ公開記念 リスニングパーティー」の開催が決定した。映画エンディング主題歌「FIRST PRISM」をはじめ、テレビシリーズ『名探偵プリキュア！』『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』のオープニング主題歌などを組み合わせた全19曲のプレイリストを作成し、Spotify、LINE MUSIC、YouTube Musicで公開する。
イベント開始時間になったら、一斉に再生ボタンを押してプレイリストをスタート。SNSで「#映画たんプリ前夜祭」を付けて、楽曲や「映画たんプリ」への期待、さらにプリキュアとの思い出を投稿し、映画公開に向けて一緒に盛り上がろう。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』は、9月18日より全国公開。
【写真】黄金の羽根が輝く！ 映画限定のフューチャーフォーム
本作は、アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の劇場版。2027年から1999年にタイムスリップした明智あんなが、仲間たちと名探偵プリキュアに変身し、怪盗団ファントムが巻き起こす事件を解決していく物語だ。
本作のキャラクターデザインを担当した宮本絵美子は、「パワーアップフォームというと装飾を足してゴージャス・重厚にしがちなのですが、今回は『一歩踏み出す』というテーマに沿って、留まっていた場所から『軽やかに一歩前へ進む』ことを表現したかったため、あえて引き算のすっきりとしたデザインに仕上げました」とデザインに込めた思いを明かした。
さらに、名探偵プリキュアの4人が、パワーアップした新たな姿で、こちらに寄り添うように手を広げる新スチールも公開。映画でしか見られない特別な姿に、ますます期待が高まる。
あわせて解禁された予告映像「ポチタンミラクルライト編」では、ミラクルライトを使い、ピンチに陥った名探偵プリキュアを救うため、みんなで応援するシーンが描かれている。「かりんの庭」で大暴れする“ダメダメ”に立ち向かうプリキュア。しかし、“ダメダメ”の強力な力を前に、追い詰められてしまう。
そんな中、ジェット先輩がみんなにライトを灯すよう、ミラクルライトを手に大きな声で呼びかけると、エレメント妖精たちやポチタン、シュシュタン、マシュタンも精一杯ライトを掲げ、力を送る。みんなの想いがひとつになったその瞬間、映画限定のフューチャーフォームへとパワーアップした名探偵プリキュアの姿が。“ダメダメ”との激しい戦いの行方に、みんなの応援がどんな力をもたらすのか、期待が膨らむ映像となっている。
劇中にも登場する「ポチタンミラクルライト」は、本作の入場者プレゼント。ぜひジェット先輩やポチタンたちとお揃いのミラクルライトを手に、声援を送りながら、映画館で一緒に奇跡を起こしてほしい。なお「ポチタンミラクルライト」は中学生以下の小人限定。劇場により数に限りがあり、デザインは実物と異なる可能性がある。
また、映画公開を翌日に控えた9月17日19時より、「映画たんプリ公開記念 リスニングパーティー」の開催が決定した。映画エンディング主題歌「FIRST PRISM」をはじめ、テレビシリーズ『名探偵プリキュア！』『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』のオープニング主題歌などを組み合わせた全19曲のプレイリストを作成し、Spotify、LINE MUSIC、YouTube Musicで公開する。
イベント開始時間になったら、一斉に再生ボタンを押してプレイリストをスタート。SNSで「#映画たんプリ前夜祭」を付けて、楽曲や「映画たんプリ」への期待、さらにプリキュアとの思い出を投稿し、映画公開に向けて一緒に盛り上がろう。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』は、9月18日より全国公開。