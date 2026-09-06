「がち？？？」「嘘だろ…」カバヤ食品のSNSに反響殺到 『ピュアラルグミ』販売終了を発表
カバヤ食品は5日、公式SNSを更新し、『ピュアラルグミ』の販売を終了すると明らかにした。
【画像】えええ…カバヤ食品『ピュアラルグミ』販売終了のお知らせ
「この度ピュアラルグミは、販売を終了することになりました。発売から20年以上、#ピュアラルグミ を手に取ってくれたみなさま、本当にありがとうございました！」と感謝。「最後まで楽しんでいただけると嬉しいです！」と呼びかけた。
『ピュアラルグミ』は、果実のおいしさをグミで表現するというコンセプトで、2004年9月に発売。独特の“むにゅぷる食感”とフルーツ風味が人気だった。
発表を受け、ファンからは「嘘だろ…」「え、、、がち？？？お店にあるの買わなくちゃ」「えええ悲しい」「泣くよ？」「グミ界で一番好きでした」など、コメントが殺到している。
【画像】えええ…カバヤ食品『ピュアラルグミ』販売終了のお知らせ
「この度ピュアラルグミは、販売を終了することになりました。発売から20年以上、#ピュアラルグミ を手に取ってくれたみなさま、本当にありがとうございました！」と感謝。「最後まで楽しんでいただけると嬉しいです！」と呼びかけた。
『ピュアラルグミ』は、果実のおいしさをグミで表現するというコンセプトで、2004年9月に発売。独特の“むにゅぷる食感”とフルーツ風味が人気だった。
発表を受け、ファンからは「嘘だろ…」「え、、、がち？？？お店にあるの買わなくちゃ」「えええ悲しい」「泣くよ？」「グミ界で一番好きでした」など、コメントが殺到している。