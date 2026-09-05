元新日本プロレス高橋ヒロム改めＫＹＯＫＩ（３６）が、〝キング・オブ・ストロングスタイル〟中邑真輔（４６）との新タッグ「ＢＡＫＵＳＡＩ」で、米国・ＷＷＥデビュー戦を快勝で飾った。

２月に新日本を退団し、２週前のスマックダウンで中邑の新相棒として世界最大団体に初登場を果たした。ＷＷＥ加入後はリングネームをＫＹＯＫＩ（狂奇）に変更。正式デビュー戦は、中邑とのコンビでザ・ミズ＆キット・ウィルソンとタッグ戦に決定していた。

４日（日本時間５日）のスマックダウン（オハイオ州クリーブランド）の初陣前、プロモ動画でＫＹＯＫＩが英語で「これは芸術だ」と言うと、中邑は「敵を完膚なきままに倒す芸術だ。彩り、表現、個性をもたらす」と続けた。「そして完全なる破壊だ」（ＫＹＯＫＩ）、「エネルギーと狂気の爆発を抑えるつもりはない。今夜は衝動のままに動く」（中邑）と告げて、２人は「俺たちはＢＡＫＵＳＡＩだ！」と雄たけびを上げた。

中邑とともに強烈な存在感を示したＫＹＯＫＩは、初披露された「ＢＡＫＵＳＡＩ」のテーマ曲に乗って入場する。新日本時代と変わらぬコスチュームで「俺はＫＹＯＫＩだ！」と叫びリングに上がった。先発してウィルソンからマッスルポーズで挑発されると、クロスボディー２連発、コーナーへのラリアート、ドロップキックとスピーディーな攻撃で先制する。

元ＷＷＥ王者のミズからチョップを浴びるが、「モア！（もっと！）」を連呼して胸板に打ってこいと要求。ミズが打ってくるとこれをかわし、逆にチョップの雨アラレだ。中邑とタッチすると中邑はＫＹＯＫＩがコーナー上に載せたミズにヒザ蹴り、スライディングジャーマンを放って鮮やかな連係を見せる。

中邑がローンバトルを強いられる場面もあったが、代わったＫＹＯＫＩがウィルソンをハリケーンラナで吹っ飛ばし、相手を使ってミズも場外へと投げた。ウィルソンもスーパーキックで場外に落とし、コーナー上段から敵軍めがけてダイビングセントーンを発射。カメラに向かって「ＫＹＯＫＩ！」と叫んでみせた。

リング内ではウィルソンにファルコンアローで追い打ち。ミズにはスカルクラッシングフィナーレをかわし、飛びつき式の変型アゴ砕きだ。中邑がミズにキンシャサを打ち込んでアシストすると、最後はＫＹＯＫＩが新技の飛びつき式リバーススタナーで、ウィルソンから３カウントを奪った。

この日のスマックダウンを放送した「ＡＢＥＭＡ」実況によると、新技の名前は「モッシュピット」だという。初陣で圧巻の勝利を収めた「ＢＡＫＵＳＡＩ」が笑顔を見せたところで、ＷＷＥタッグ王者のタマ＆タラ・トンガ、その父キング・ハクの「ＭＦＴ」が姿を現した。中邑＆ＫＹＯＫＩは、標的とするタッグ王者と〝視殺戦〟を繰り広げ、ＫＹＯＫＩはベルトを巻くポーズで王座奪取をアピールだ。

自身のＸ（旧ツイッター）には「俺はＫＹＯＫＩだ。デビューおめでとう、ＫＹＯＫＩちゃん。ＢＡＫＵＳＡＩはＷＷＥに爆発的なムーブメントを巻き起こす」と英語で記し、日本語で「シンちゃんとキョウキちゃんについてきて」と投稿。最後は「もっと、もっと、もっと」で締めてみせた。ＳＮＳ上でも大反響だったＫＹＯＫＩと「ＢＡＫＵＳＡＩ」の活躍に注目が集まる。