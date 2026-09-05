「大衝撃だ」「理解できない」まさか！遠藤航の“CLメンバー除外”が現地でも物議「なんて非情な」「もう移籍した方がいい」
リバプールの遠藤航はチャンピオンズリーグ（CL）の登録メンバーから外れた。怪我をしているわけではなく、驚きの決定と言えるだろう。
33歳の元日本代表MFは、主戦場のボランチだけでなく、SBや右SBでもプレーできる汎用性があるため、この判断は現地でも物議を醸している。
インターネット上では次のような声が上がった。
「理解できない」
「これは大衝撃だ」
「なんて非情な」
「もう移籍した方がいい」
「悲しい現実だ」
「驚くべきことだ」
「そろそろクラブを去る時期がきた」
「日本人MFにとって大きな打撃だ」
プレミアリーグでもここまで３試合で出番がなく、アンドニ・イラオラ新監督の下では、昨季以上に出場機会が減る可能性がある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジかよ」「涙が止まらない」月曜深夜、サッカー界に飛び込んできた“電撃発表”にネット騒然！「うそやろ」「ついにこの日が来てしまったか」
33歳の元日本代表MFは、主戦場のボランチだけでなく、SBや右SBでもプレーできる汎用性があるため、この判断は現地でも物議を醸している。
インターネット上では次のような声が上がった。
「理解できない」
「これは大衝撃だ」
「なんて非情な」
「もう移籍した方がいい」
「悲しい現実だ」
「驚くべきことだ」
「そろそろクラブを去る時期がきた」
「日本人MFにとって大きな打撃だ」
プレミアリーグでもここまで３試合で出番がなく、アンドニ・イラオラ新監督の下では、昨季以上に出場機会が減る可能性がある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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