イラオラ新監督の信頼を得られていない遠藤。（C）Getty Images

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　リバプール遠藤航はチャンピオンズリーグ（CL）の登録メンバーから外れた。怪我をしているわけではなく、驚きの決定と言えるだろう。

　33歳の元日本代表MFは、主戦場のボランチだけでなく、SBや右SBでもプレーできる汎用性があるため、この判断は現地でも物議を醸している。

　インターネット上では次のような声が上がった。
 
「理解できない」
「これは大衝撃だ」
「なんて非情な」
「もう移籍した方がいい」
「悲しい現実だ」
「驚くべきことだ」
「そろそろクラブを去る時期がきた」
「日本人MFにとって大きな打撃だ」

　プレミアリーグでもここまで３試合で出番がなく、アンドニ・イラオラ新監督の下では、昨季以上に出場機会が減る可能性がある。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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