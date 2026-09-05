リチャード・ギアが77歳に！ 34歳年下妻がハグショットで祝福
映画『プリティ・ウーマン』や『愛と青春の旅だち』、『シカゴ』などで知られるリチャード・ギアが、8月31日に77歳の誕生日を迎えた。34歳年下の妻、アレハンドラ・シルバがインスタグラムを更新し、ハグショットで夫の誕生日を祝福した。
【写真】息子とデカわんちゃんも登場
アレハンドラは「私は人生を共にしたいのはあなただけ。誕生日おめでとう。愛してる。皆あなたが大好きよ」と温かいメッセージを添えて、バースデーハットを被ったリチャードとハグをする写真を公開。ファンからも、「誕生日おめでとう。愛と喜びに満ちた1日、そして素晴らしい1年となりますように」「誕生日おめでとう！お二人のご多幸をお祈りします」などの祝福メッセージが寄せられている。
2014年にイタリア・ポジターノにあるセレブ御用達のホテル「Villa Treville」で出会ったリチャードとアレハンドラは、2018年に結婚。2人の間に生まれたアレクサンダーとジェームズ、そしてアレハンドラが元夫との間にもうけた息子アルバートを育てている。
二人は2024年11月頃、アレハンドラの母国であるスペインに移住。コネチカット州の自宅は売却したものの、リチャードと2番目の妻キャリー・ローウェルとの間に生まれた息子で、ドラマ『いくつもの鋭い破片』への出演で注目されるホーマーが暮らすニューヨークに「近い田舎」にも自宅を所有しており、スペインとアメリカを行き来するものと見られていた。77歳の誕生日をどこで迎えたかは不明だが、家族で素敵なひと時を過ごしたようだ。
引用：「アレハンドラ・シルバ」Instagram（＠alejandragere）
【写真】息子とデカわんちゃんも登場
アレハンドラは「私は人生を共にしたいのはあなただけ。誕生日おめでとう。愛してる。皆あなたが大好きよ」と温かいメッセージを添えて、バースデーハットを被ったリチャードとハグをする写真を公開。ファンからも、「誕生日おめでとう。愛と喜びに満ちた1日、そして素晴らしい1年となりますように」「誕生日おめでとう！お二人のご多幸をお祈りします」などの祝福メッセージが寄せられている。
二人は2024年11月頃、アレハンドラの母国であるスペインに移住。コネチカット州の自宅は売却したものの、リチャードと2番目の妻キャリー・ローウェルとの間に生まれた息子で、ドラマ『いくつもの鋭い破片』への出演で注目されるホーマーが暮らすニューヨークに「近い田舎」にも自宅を所有しており、スペインとアメリカを行き来するものと見られていた。77歳の誕生日をどこで迎えたかは不明だが、家族で素敵なひと時を過ごしたようだ。
引用：「アレハンドラ・シルバ」Instagram（＠alejandragere）