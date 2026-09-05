豆柴と子猫の微笑ましい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で43万回再生を突破し、「健気でかわいい」「表情が堪らん」「キュンです」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2匹の子猫が遊んでいたら『ぼくも混ざりたい』と犬が近づいて…一生懸命『仲間入り』しようとする光景】

子猫と遊びたい豆柴

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、2歳の『ほの』ちゃんの日常が紹介されています。現在、家にはミルクボランティア中の2匹の子猫さんもいるそう。

この日のうにくんは、どうしても2匹の子猫たちと遊びたかったそうです。子猫たちのあとを一生懸命追いかけ、「一緒に遊ぼう！」と誘ってみます。

ところが、子猫たちはまだ遊ぶ気分ではなかったのか、なかなか相手をしてくれません。それでも諦めないうにくんは、何度も子猫たちのそばへ。

小さな仲間と楽しく過ごしたい気持ちが、ひしひしと伝わってきます。

なかなか相手にされなくて…

1匹の子猫に断られると、今度はもう1匹の子猫のもとへ向かううにくん。しかし、こちらからもまさかのお断り。そんなやり取りを何度も繰り返していたそうです。

お気に入りのおもちゃまで持ち出して誘ってみますが、それでもなかなか遊んでもらえません。

やがて、うにくんは少し離れたところで切なそうに佇むことに。「誰も遊んでくれない…」と落ち込んでいるような姿に、思わず応援したくなってしまいます。

ついにニャンプロ参戦！？

そんなうにくんの願いが、ついに届く瞬間が訪れます。2匹の子猫たちが始めたのは、可愛らしいニャンプロ。楽しそうにじゃれ合う姿を、うにくんは羨ましそうに見つめていました。

しばらくして勇気を出し、そっと2匹のそばへ近づいていくと、子猫たちもようやく「うにくんも遊びたかったんだ」と気づいたようです。

そして、ほんの少しだけ一緒に遊ぶことができました。念願の仲間入りを果たしたうにくんは、とても満足そうな笑顔に。

待ち続けた甲斐があったとばかりの嬉しそうな表情に、こちらまでほっこりする一幕でした。

この投稿には「笑顔が最高」「愛らしいですね」「癒されました」などの温かなコメントが寄せられています。

うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんと子猫たちの賑やかな日常は、YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。