九州南部には活発な雨雲がかかり、さらに雨量が急増するおそれ

停滞する秋雨前線や台風24号などの影響により、九州南部では記録的な大雨となっている所があります。引き続き、九州南部には活発な雨雲がかかり、さらに雨量が急増するおそれがありますので、土砂災害などの大雨災害に厳重な警戒が必要です。

【CGで見る】5日（土）午後6時～ 雨と風のシミュレーション

太平洋側では、雲が広がりやすくなりますが、北日本や日本海側を中心に晴れ間の出る所もあるでしょう。

東海から西では「真夏日」復活へ 東京は10月上旬並みの気温

最高気温はきのうより高い所が多いでしょう。東海から西ではきのうより5℃前後高く、最高気温30℃以上の真夏日が復活しそうです。東京は24℃の予想で、10月上旬並みの気温となるでしょう。



【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：25℃ 釧路：22℃

青森 ：25℃ 盛岡：27℃

仙台 ：27℃ 新潟：28℃

長野 ：27℃ 金沢：29℃

名古屋：30℃ 東京：24℃

大阪 ：32℃ 岡山：32℃

広島 ：33℃ 松江：30℃

高知 ：30℃ 福岡：31℃

鹿児島：29℃ 那覇：31℃

7日(月曜)は雨のピーク 広い範囲で警報級の大雨になるおそれ

この先も各地で雨や曇りの日が多く、不安定な天気が続くでしょう。来週月曜日は、雨のピークとなり、広い範囲で警報級の大雨となるおそれがあります。通勤通学の時間帯は道路の冠水にもお気をつけください。



最高気温は関東から西で30℃に届く所が多く、火曜日は35℃に迫る所もありそうです。