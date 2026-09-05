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九州南部には活発な雨雲がかかり、さらに雨量が急増するおそれ

停滞する秋雨前線や台風24号などの影響により、九州南部では記録的な大雨となっている所があります。引き続き、九州南部には活発な雨雲がかかり、さらに雨量が急増するおそれがありますので、土砂災害などの大雨災害に厳重な警戒が必要です。

【CGで見る】5日（土）午後6時～ 雨と風のシミュレーション

太平洋側では、雲が広がりやすくなりますが、北日本や日本海側を中心に晴れ間の出る所もあるでしょう。

東海から西では「真夏日」復活へ　東京は10月上旬並みの気温

最高気温はきのうより高い所が多いでしょう。東海から西ではきのうより5℃前後高く、最高気温30℃以上の真夏日が復活しそうです。東京は24℃の予想で、10月上旬並みの気温となるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：25℃　釧路：22℃
青森　：25℃　盛岡：27℃
仙台　：27℃　新潟：28℃
長野　：27℃　金沢：29℃
名古屋：30℃　東京：24℃
大阪　：32℃　岡山：32℃
広島　：33℃　松江：30℃
高知　：30℃　福岡：31℃
鹿児島：29℃　那覇：31℃

7日(月曜)は雨のピーク　広い範囲で警報級の大雨になるおそれ

この先も各地で雨や曇りの日が多く、不安定な天気が続くでしょう。来週月曜日は、雨のピークとなり、広い範囲で警報級の大雨となるおそれがあります。通勤通学の時間帯は道路の冠水にもお気をつけください。

最高気温は関東から西で30℃に届く所が多く、火曜日は35℃に迫る所もありそうです。