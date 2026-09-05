秋雨前線や台風24号の影響で九州南部で記録的大雨 さらに雨量急増のおそれ 東海から西では真夏日復活へ 東京は10月上旬並みの24℃予想【5日 きょうの天気】
九州南部には活発な雨雲がかかり、さらに雨量が急増するおそれ
停滞する秋雨前線や台風24号などの影響により、九州南部では記録的な大雨となっている所があります。引き続き、九州南部には活発な雨雲がかかり、さらに雨量が急増するおそれがありますので、土砂災害などの大雨災害に厳重な警戒が必要です。
【CGで見る】5日（土）午後6時～ 雨と風のシミュレーション
太平洋側では、雲が広がりやすくなりますが、北日本や日本海側を中心に晴れ間の出る所もあるでしょう。
東海から西では「真夏日」復活へ 東京は10月上旬並みの気温
最高気温はきのうより高い所が多いでしょう。東海から西ではきのうより5℃前後高く、最高気温30℃以上の真夏日が復活しそうです。東京は24℃の予想で、10月上旬並みの気温となるでしょう。
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌 ：25℃ 釧路：22℃
青森 ：25℃ 盛岡：27℃
仙台 ：27℃ 新潟：28℃
長野 ：27℃ 金沢：29℃
名古屋：30℃ 東京：24℃
大阪 ：32℃ 岡山：32℃
広島 ：33℃ 松江：30℃
高知 ：30℃ 福岡：31℃
鹿児島：29℃ 那覇：31℃
7日(月曜)は雨のピーク 広い範囲で警報級の大雨になるおそれ
この先も各地で雨や曇りの日が多く、不安定な天気が続くでしょう。来週月曜日は、雨のピークとなり、広い範囲で警報級の大雨となるおそれがあります。通勤通学の時間帯は道路の冠水にもお気をつけください。
最高気温は関東から西で30℃に届く所が多く、火曜日は35℃に迫る所もありそうです。