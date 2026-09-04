難しい初陣を勝ち切った。バレーボール男子のアジア選手権初日（４日、福岡・北九州市立総合体育館）、世界ランキング６位の日本は同６４位のオマーンに３-１で勝利。ロサンゼルス五輪切符へ、白星スタートを切った。

今大会は優勝すれば最短で２０２８年ロサンゼルス五輪代表に決まる一戦。五輪をかけた戦いは独特の雰囲気で、高橋藍（ルブリン）は「他の試合に比べると緊張感はある」と指摘する。この日は第１、２セットを先取。第３セットを落とすまさかの展開となるも、第４セットを２５-９で制した。ホームゲームを終えた高橋は「本当にすごい声援をいただいた。ファンのみなさんのおかげで、こういった試合ができている」と感謝を口にした。

２４年パリ五輪は準々決勝でイタリアに敗戦。ロサンゼルス五輪でのリベンジに向けて、厳しい戦いが続くのは想定内だ。高橋は「１セット落としたけど、この予選は勝つことが重要。難しい試合に勝って進化につなげていきたい」ときっぱり。６日のバーレーン戦は「自分たちのバレーボールにフォーカスして必ず勝ちたい」と力を込めた。

主将の石川祐希（ジラート）は「１セットを落としてしまったが、しっかり勝ったので、次の試合に備えたい。初戦で難しいところはあったけど、まず勝つことだけにフォーカスした」と回想。個人の状態については「スパイクのところでミスがあったが、悪くない。ここから精度を上げていきたい」と一定の手応えを口にした。

この日は高橋と石川が両チーム最多の１９得点をマーク。頼れる柱が攻撃陣をけん引する。