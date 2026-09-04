フロリアンの8歳娘がフランスで受けた洗礼「1日50回もチュッチュされた」
YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」が、「フランス旅行から1ヶ月後、8歳の娘に『何を覚えてる？』と聞いてみた」と題した動画を公開した。フロリアンさんが8歳の娘とフランス旅行を振り返るなかで、娘が現地で感じた素直な本音を語る様子が収められている。
動画の前半では、フランス滞在中の映像を交えながら思い出を回顧。フランスを3つの言葉で表すなら「パン」「池」「おやつ」と答え、本場のパン・オ・ショコラや、大きすぎるお菓子に驚いたエピソードを披露した。また、フランスで想像と違ったこととして「虫だらけ」「ハエもでかい」と語り、カルチャーショックを受けた様子を見せた。さらに、フランス特有の挨拶には「1日で50回された」と困惑し、「舐められる」と不満を漏らす一幕も。
帰国からしばらく経って改めて思い出を聞くと、楽しかったこととして「一番はマミー（おばあちゃん）に会うこと」と笑顔を見せた。フランス語には「意味がわからない」と苦戦したものの、「マミーともっと話したい」から言語を勉強したいと意欲を覗かせた。一番美味しかった食べ物には、マミー手作りのラビオリを挙げている。
嫌だったこととして「お風呂が狭いこと」や「ハエの地獄」を挙げつつも、「お風呂以外ならめっちゃ行きたい」と語った娘。フロリアンさんとの和やかなやり取りから、彼女にとって刺激的で充実したフランス滞在だったことが伝わる心温まる動画となっている。
動画の前半では、フランス滞在中の映像を交えながら思い出を回顧。フランスを3つの言葉で表すなら「パン」「池」「おやつ」と答え、本場のパン・オ・ショコラや、大きすぎるお菓子に驚いたエピソードを披露した。また、フランスで想像と違ったこととして「虫だらけ」「ハエもでかい」と語り、カルチャーショックを受けた様子を見せた。さらに、フランス特有の挨拶には「1日で50回された」と困惑し、「舐められる」と不満を漏らす一幕も。
帰国からしばらく経って改めて思い出を聞くと、楽しかったこととして「一番はマミー（おばあちゃん）に会うこと」と笑顔を見せた。フランス語には「意味がわからない」と苦戦したものの、「マミーともっと話したい」から言語を勉強したいと意欲を覗かせた。一番美味しかった食べ物には、マミー手作りのラビオリを挙げている。
嫌だったこととして「お風呂が狭いこと」や「ハエの地獄」を挙げつつも、「お風呂以外ならめっちゃ行きたい」と語った娘。フロリアンさんとの和やかなやり取りから、彼女にとって刺激的で充実したフランス滞在だったことが伝わる心温まる動画となっている。
YouTubeの動画内容
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