保育園や幼稚園に通うこどもは、家庭での出来事を包み隠さず先生に話してしまうものです。ところが、その内容が親としては絶対に知られたくないことだったとしたら。9月1日はＣＢＣラジオの開局75周年。記念の公開生放送となった『北野誠のズバリ』のテーマは「思わず笑ってしまいました！」。リスナーから寄せられた園児の暴露エピソードをもとに、北野誠、佐藤実絵子、松原タニシが語り合いました。

「先生、内緒だけど」

「保育士をやっていた友人によれば、園児さんは家庭内でのことをかなり赤裸々に教えてくれるそうです」（Aさん）



友人が実際に聞かされたのは、こんな告白でした。



「先生、内緒だけど、お父さんもおっぱい飲んでるんだよ」



「お母さんのパンツはね、すごく小さくてお姫様パンツなんだよ」



その場は「そうなんだね」と聞き流すものの、お迎えの時にその子のパパとママの顔を見ると思い出してしまい、思わず吹き出しそうになると困っていたといいます。



「特にたまにお迎えに来る、おっぱいを飲んでいるお父さんが非常に無口でコワモテのオラオラ系だったため、彼女は気合いを入れて笑いをこらえていたそうです。こどもの口って本当に戸は立てられませんからね。皆さんも気を付けてくださいね」（Aさん）

先生は黙って前を見つめた

続いても、園児の会話をめぐる投稿です。



「友人が幼稚園の先生から聞いた話です。送迎バスの中で、園児のひとりが『昨日ね、パパがママの上に乗ってはあはあ言ってた』と言ったそうです」（Bさん）



すると別の園児たちが、こんな反応を返します。



園児B「うちは毎日ママがパパの上に乗ってるよ」



園児C「毎日なんだぁ！」



「友人が『先生は何か言ってた？』と聞くと、先生は黙って前を見つめていたらしいです」（Bさん）



北野「そらそうやわな。こんな会話聞いてリアクションできへんもんな。そら、遠くを見つめるしかないよな、先生」



「こどもは見たままをそのまま話します。その話を聞いて、思わず笑ってしまいました」（Bさん）

こどもが答えた母の年齢

北野「ほんまにこどもって言いますからね」



松原「全部バレてる、バレてるというか、見られてるんですね」



北野が例に挙げたのは、自身の妻でした。結婚してこどもができた頃になっても、年齢は19歳だとこどもに言い続けていたのです。



そのため学校で両親の年齢を答える機会があると、北野のこどもたちは迷わず「19歳です」と答えていたといいます。



松原「知らん人が聞いたら、誠さんがヤバなってる」



北野「6歳ぐらいで19って、俺いくつで結婚してんねん。犯罪者やんけ。テレビとかラジオでアカンやつやん」

年下になっていた姉

佐藤は、こどもの頃は親の年齢を知りませんでした。小学生の時に友達から母親の年齢を聞かれても、本当にわからなかったといいます。



佐藤「『わかんない、27ぐらいじゃない？』って言ったんですよ。あとからちょっと恥ずかしかったです」



松原「それはファインプレーだと思われているのでしょうね、実絵子ママからは」



北野「よくやったって思いますね」



年齢の話題は、松原の姉で女優の松原美穂さんにも飛び火しました。いつの間にか、弟であるタニシより年下ということになっているそうです。

（minto）



北野誠のズバリ

2026年09月01日14時56分～抜粋（Radikoタイムフリー）