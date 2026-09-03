辛いものを減らし「酸味」と「白い食材」を取り入れる秋の食事

意外と知らない「寝ても疲れが取れない」本当の理由。睡眠の質を下げるNGな晩ごはんの食べ方とは

知らないと損する秋の養生。40代以降の女性の体を潤す「桑の実」の驚くべきパワー

「どれだけ良い美容液を塗っても効果を感じにくい」肌老化は内臓の弱りが原因だった

夏の終わりに体がカラカラ…40代以降の女性に食べてほしい“ある実”とは

実は毎日陽気（体のバッテリー）が減っているかも...老けにくい人が毎日やっている5つの習慣【東洋医学】

心を消耗させないために｜今日からできる3つの「心の養生」

チャンネル情報

香港出身、在日16年。東洋医学・中医学の知識をもとに、睡眠、自律神経、更年期、メンタルケア、季節養生など健康に役立つ情報をわかりやすく発信。毎日を元気に過ごすための養生法をお届けしています。 ・ホンマでっか!?TV出演 ・書籍執筆５冊 ・メディア、雑誌監修作多数