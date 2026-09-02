おもちゃ量販店の「トイザらス・ベビーザらス」が2026年9月1日、公式Xを通じて「弊社取扱商品の販売停止に関するお知らせ」を公開した。

「お客様よりご指摘をいただきました」

トイザらスは「弊社が販売しております下記商品につきまして、お客様よりご指摘をいただきました」と報告した。それは、子ども向けアクセサリーの「マジックネックレス」だ。

同アカウントが8月31日に公開した「マジックネックレス」の商品紹介投稿では、「キラキラかわいいハート型ペンダントが主役のマジックネックレス まるで魔法の世界に入ったみたい」としていたもので、「ごっこ遊びやイベントコーデのワンポイントにもぴったりです」と説明していた。

ピンク・ブルーの2色展開で、メッキが施されたハート型のフレームに、星や羽などがあしらわれた紋様がプリントされたハート型のジュエルが嵌め込まれ、下部には本体の色に合わせたラインストーンがついている。ハートの上部にはメッキ加工がされた王冠のようなモチーフ、下部分には小さな羽がついていた。

公式サイトの商品は削除

トイザらスは、

「現在、社内にて事実確認を進めており、確認が完了するまでの間、9月1日以降、オンラインストアおよび全店舗にて上記商品の販売を一時見合わせております」

と対応について説明し、「お客様には、ご心配およびご不便をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

公式サイトの商品は2日までに削除されており、該当ページにアクセスすると「お探しのページが見つかりませんでした」と表示される。

SNSでは、ネックレスのモチーフをめぐり「美少女戦士セーラームーン」シリーズに登場するコンパクトの既存商品に似ているとの声が上がっていた。指摘のあった既存商品と「マジックネックレス」を見比べると、メッキフレームとハート型のジュエル、下部のラインストーンや羽部分の玉状の飾りなどが似ているように見える。