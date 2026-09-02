「ギルティ炭酸 NOPE」出荷本数1億本を突破、サントリー飲料新商品で令和最速スピード
サントリービバレッジ＆フードが今年3月24日に発売した新商品「ギルティ炭酸 NOPE（ノープ）」の出荷本数が、発売150日で1億本を突破したことがわかった。令和以降に同社が発売した飲料新商品の中で最速のスピード達成となる。
【写真】似合いすぎ？ CMにちなみ囚人服姿で登壇した生田斗真、鈴鹿央士、アントニー
同商品は、ストレス社会の中で高まる“健康志向”とは対極にある、後ろめたさを感じつつもつい自分を甘やかしてしまう“ギルティ消費”に着目した炭酸飲料。「甘濃く“やみつき”になるおいしさ」が話題を呼び、2026年3月～7月の炭酸飲料市場において6.8％の構成比を占めるなど、前年同期比108％（26年3月～7月ノンアルコール飲料を除く炭酸飲料パーソナルサイズ301ml～899mlの販売本数）と伸長し、炭酸飲料市場の活性化を牽引している。
同社によると、（令和以降に同社発売の）通常の新商品における発売1年後の平均認知率が約30％にとどまる中、同商品は大規模な施策や店頭露出が奏功し、発売わずか5ヵ月で「認知率62％」（期間：2026年8月3日～4日／対象：1036名）という異例の数字を記録したという。
好調の要因として、喉の渇きを癒やす、ストレス発散・間食だけでなく「1人で過ごすとき」「自分を甘やかしたいとき」といった多様な飲用シーンで受け入れられたことや、既存の炭酸飲料ユーザーのみならず無糖茶や果汁飲料のユーザーなど幅広い層から購入者が流入したことが挙げられている。“ギルティ炭酸”という新たな価値提案で需要を開拓することができたとみている。
またSNSでは、「お酒と割ってもおいしい」「調味料としても使える」「アイスや氷菓と合わせる」といった、直接飲用にとどまらない新たな楽しみ方でも盛り上がりを見せている。
さらに、今回の出荷1億本突破を記念し、本日2日午後5時より「大感謝記念フォロー＆リポストキャンペーン」がスタート。XのNOPE公式アカウント（@NOPE_jp）をフォローして対象投稿をリポストすると、抽選で100名に「ギルティ炭酸 NOPE 600ml」1ケース（24本入り）がプレゼントされる。応募期間は9月13日午後11時59分まで。
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同商品は、ストレス社会の中で高まる“健康志向”とは対極にある、後ろめたさを感じつつもつい自分を甘やかしてしまう“ギルティ消費”に着目した炭酸飲料。「甘濃く“やみつき”になるおいしさ」が話題を呼び、2026年3月～7月の炭酸飲料市場において6.8％の構成比を占めるなど、前年同期比108％（26年3月～7月ノンアルコール飲料を除く炭酸飲料パーソナルサイズ301ml～899mlの販売本数）と伸長し、炭酸飲料市場の活性化を牽引している。
好調の要因として、喉の渇きを癒やす、ストレス発散・間食だけでなく「1人で過ごすとき」「自分を甘やかしたいとき」といった多様な飲用シーンで受け入れられたことや、既存の炭酸飲料ユーザーのみならず無糖茶や果汁飲料のユーザーなど幅広い層から購入者が流入したことが挙げられている。“ギルティ炭酸”という新たな価値提案で需要を開拓することができたとみている。
またSNSでは、「お酒と割ってもおいしい」「調味料としても使える」「アイスや氷菓と合わせる」といった、直接飲用にとどまらない新たな楽しみ方でも盛り上がりを見せている。
さらに、今回の出荷1億本突破を記念し、本日2日午後5時より「大感謝記念フォロー＆リポストキャンペーン」がスタート。XのNOPE公式アカウント（@NOPE_jp）をフォローして対象投稿をリポストすると、抽選で100名に「ギルティ炭酸 NOPE 600ml」1ケース（24本入り）がプレゼントされる。応募期間は9月13日午後11時59分まで。