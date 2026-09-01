『ポケモンスリープ』全国約4.3万人のデータを分析 “よく眠れている県”1位は宮崎県、都市圏は下位傾向
ポケモンは1日、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』利用者の睡眠計測データなどを都道府県別に分析した「全国睡眠県グランプリ2026」の結果を発表した。全国4万2970人のデータを分析した結果、総合1位は宮崎県となり、新潟県、福井県が続いた。
【写真】平均睡眠時間が一番長い県は？「全国睡眠県グランプリ」調査結果
同調査は、ポケモンが30周年、『Pokémon Sleep』がサービス開始から3周年を迎えた節目に、9月3日の「秋の睡眠の日」を前に実施。2025年4月1日から26年3月31日までのアプリ内睡眠計測データとWebアンケートの回答を集計した。
ランキングは「睡眠時間」「規則正しさ（週末と平日の睡眠時間の差）」「寝つき」「睡眠効率」「休養感」の5指標を偏差値化し、独自の比率で加重合算して算出した。
1位の宮崎県は、平均睡眠時間が7時間24分36秒で全国4位、睡眠で十分な休養が取れていると回答した割合も62.88％で3位と、睡眠の量と休養の実感がともに高い水準となった。専用の寝室を持つ人の割合や日中の屋外活動時間も全国1位で、睡眠環境と生活リズムが整っている傾向が見られた。
2位の新潟県は、睡眠時間をはじめ5指標すべてが上位に入る“バランス型”。3位の福井県は、平均睡眠時間が7時間26分34秒で全国2位だったほか、通勤時間が短く、早寝早起きの傾向が長い睡眠時間につながったとみられる。
一方、下位は45位が大分県、46位が埼玉県、47位が岐阜県。岐阜県は平均睡眠時間が7時間6分25秒で全国最短だった。大分県は睡眠時間の短さに加え、ストレスを感じる人や寝床でスマートフォンを利用する人の割合が高く、休養感は全国最下位。埼玉県は長時間通勤で平日の睡眠が圧迫され、週末の“寝だめ”が全国で最も大きかった。
都道府県別に見ると、埼玉県のほか、神奈川県、千葉県、東京都、大阪府、愛知県など都市圏が総合順位の下位に並んだ。首都圏では47～53分に及ぶ長い通勤時間が平日の睡眠を圧迫し、夜型の生活や週末の寝だめにつながる傾向が示された。一方、上位には宮崎県、新潟県、福井県、山口県など地方の県が多く入った。
生活・行動要因と睡眠時間の関係を調べた重回帰分析では、通勤・通学がない人は睡眠時間が15.8分、在宅勤務の人は13.9分長い傾向にあった。一方、寝床でのスマートフォン操作は、睡眠時間を17.0分短くする方向に関連していた。
『Pokémon Sleep』監修者で睡眠専門家の柳沢正史氏は、都市圏と地方で傾向の違いが見られたことについて「睡眠には、その人の暮らし方が映し出される」と解説。「寝る直前の工夫だけでなく、仕事や通勤、日中の活動も含めて、一日の時間をどう配分するかを考え、生活を組み立てようとすることが大切です」と呼びかけた。
なお、調査結果は一定の条件を満たした『Pokémon Sleep』利用者の傾向で、各都道府県の住民全体を代表するものではない。また、生活・行動要因の分析は因果関係を断定するものではないとしている。
【写真】平均睡眠時間が一番長い県は？「全国睡眠県グランプリ」調査結果
同調査は、ポケモンが30周年、『Pokémon Sleep』がサービス開始から3周年を迎えた節目に、9月3日の「秋の睡眠の日」を前に実施。2025年4月1日から26年3月31日までのアプリ内睡眠計測データとWebアンケートの回答を集計した。
1位の宮崎県は、平均睡眠時間が7時間24分36秒で全国4位、睡眠で十分な休養が取れていると回答した割合も62.88％で3位と、睡眠の量と休養の実感がともに高い水準となった。専用の寝室を持つ人の割合や日中の屋外活動時間も全国1位で、睡眠環境と生活リズムが整っている傾向が見られた。
2位の新潟県は、睡眠時間をはじめ5指標すべてが上位に入る“バランス型”。3位の福井県は、平均睡眠時間が7時間26分34秒で全国2位だったほか、通勤時間が短く、早寝早起きの傾向が長い睡眠時間につながったとみられる。
一方、下位は45位が大分県、46位が埼玉県、47位が岐阜県。岐阜県は平均睡眠時間が7時間6分25秒で全国最短だった。大分県は睡眠時間の短さに加え、ストレスを感じる人や寝床でスマートフォンを利用する人の割合が高く、休養感は全国最下位。埼玉県は長時間通勤で平日の睡眠が圧迫され、週末の“寝だめ”が全国で最も大きかった。
都道府県別に見ると、埼玉県のほか、神奈川県、千葉県、東京都、大阪府、愛知県など都市圏が総合順位の下位に並んだ。首都圏では47～53分に及ぶ長い通勤時間が平日の睡眠を圧迫し、夜型の生活や週末の寝だめにつながる傾向が示された。一方、上位には宮崎県、新潟県、福井県、山口県など地方の県が多く入った。
生活・行動要因と睡眠時間の関係を調べた重回帰分析では、通勤・通学がない人は睡眠時間が15.8分、在宅勤務の人は13.9分長い傾向にあった。一方、寝床でのスマートフォン操作は、睡眠時間を17.0分短くする方向に関連していた。
『Pokémon Sleep』監修者で睡眠専門家の柳沢正史氏は、都市圏と地方で傾向の違いが見られたことについて「睡眠には、その人の暮らし方が映し出される」と解説。「寝る直前の工夫だけでなく、仕事や通勤、日中の活動も含めて、一日の時間をどう配分するかを考え、生活を組み立てようとすることが大切です」と呼びかけた。
なお、調査結果は一定の条件を満たした『Pokémon Sleep』利用者の傾向で、各都道府県の住民全体を代表するものではない。また、生活・行動要因の分析は因果関係を断定するものではないとしている。