「ちいかわ」、ユナイテッドアローズ・シテンとコラボ ルームウェア＆PCケースなど全6型、購入制限も
ユナイテッドアローズが展開する「CITEN（シテン）」が9月15日より順次、イラストレーター・ナガノ氏が描く人気キャラクター「ちいかわ」のスペシャルコレクションを発売する。今回のコレクションでは、ルームウェア2型、バッグ1型、ポーチ・ケース類3型の全6型を展開する。なお購入は、1人各商品各色1点まで。
【画像】「ちいかわ」×「CITEN」コラボアイテム（一覧）
CITEN全店舗とECサイトおよび「ちいかわらんど」「Talking」にて発売する。
今回のスペシャルコレクションでは、「CITEN」の人気アイテムに「ちいかわ」たちの愛らしいアートをさりげなく落とし込んだ。キャラクターグッズとしての楽しさと、ファッションアイテムとしての使いやすさを両立したデザインで、毎日使いたくなる実用性と心が弾むようなかわいらしさを兼ね備えたアイテムとなっている。
■商品ラインアップ
●ちいかわ CITEN サテンルームウェア
価格：8910円（税込）
カラー：ナチュラル、ネイビー
サイズ：S、M
●ちいかわ CITEN ベロアルームウェア
価格：8910円（税込）
カラー：オフホワイト、ネイビー
サイズ：S、M
※ルームウェアは2点ともウィメンズ商品。いずれも特別パッケージで届ける。
●ちいかわ CITEN くるくるパッチントートバッグ
カラー：シルバー、オレンジ、ロイヤル
価格：2530円（税込）
●ちいかわ CITEN パデッドPCケース
カラー：オフホワイト、シルバー
価格：2970円（税込）
●ちいかわ CITEN ミラー付きリップケースキーリング
カラー：オフホワイト、シルバー
価格：2530円（税込）
●ちいかわ CITEN ミラー付きポーチ
カラー：オフホワイト、シルバー
価格：2970円（税込）
※価格は全て税込み
※商品のデザインや色、仕様、価格、取扱い店舗等は予告なく変更になる場合があり。
【画像】「ちいかわ」×「CITEN」コラボアイテム（一覧）
CITEN全店舗とECサイトおよび「ちいかわらんど」「Talking」にて発売する。
■商品ラインアップ
●ちいかわ CITEN サテンルームウェア
価格：8910円（税込）
カラー：ナチュラル、ネイビー
サイズ：S、M
●ちいかわ CITEN ベロアルームウェア
価格：8910円（税込）
カラー：オフホワイト、ネイビー
サイズ：S、M
※ルームウェアは2点ともウィメンズ商品。いずれも特別パッケージで届ける。
●ちいかわ CITEN くるくるパッチントートバッグ
カラー：シルバー、オレンジ、ロイヤル
価格：2530円（税込）
●ちいかわ CITEN パデッドPCケース
カラー：オフホワイト、シルバー
価格：2970円（税込）
●ちいかわ CITEN ミラー付きリップケースキーリング
カラー：オフホワイト、シルバー
価格：2530円（税込）
●ちいかわ CITEN ミラー付きポーチ
カラー：オフホワイト、シルバー
価格：2970円（税込）
※価格は全て税込み
※商品のデザインや色、仕様、価格、取扱い店舗等は予告なく変更になる場合があり。
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