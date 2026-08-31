「浸透しないと思います」生保レディーの新名称『ソナエルジュ』に元テレビ局員が呆れる現実
下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「【生保レディー】の歴史が終了。新たな呼び方が時代に擦り寄りすぎてヤバ過ぎる【生命保険】」を公開した。動画では、長年親しまれてきた「生保レディー」という呼び名が「生保ナビゲーター ソナエルジュ」に変更されたことを取り上げ、新名称が定着しない理由やPRにおける失敗の法則について鋭く解説している。
下矢氏はまず、「生保レディー」という言葉の歴史について、1950年頃から使われ始めたと説明。地域に根ざした女性営業員を中心とするスタイルで浸透したが、現在では男性も一定数存在し、性別を特定する呼称が時代に合わなくなってきたと指摘する。さらに、保険の対面販売に対するニーズが根強く残る一方で、営業職員の数が最盛期の40万人から24万人まで激減しているというデータを提示。この慢性的な人手不足を解消するための「採用」と、時代に即したイメージチェンジが、今回の名称変更の最大の目的であると解説した。
新名称は生保協会が公募した別々の案を組み合わせた「生保ナビゲーター ソナエルジュ」となったが、下矢氏はこの名称について「浸透しないと思います」と断言する。その理由として、各保険会社がすでに独自の名称を定着させており、あえて新しい共通の名称を使う動機がないことを挙げた。また、長くて言いづらいことや、名前を聞いてピンとこない点も定着を妨げる要因だと語る。
下矢氏は過去の「E電」などの失敗例を挙げ、「自分たちの『こう呼んでほしい』という思いだけでは受け入れられない」と、PR全般に通じる共通の法則を指摘する。
最後に、情報を伝える際は「相手が自然と受け入れられる形に変えるのが、一つの伝え方やPRの腕」だと提言。名称変更の判断自体は理解を示しつつも、長くてよく分からない今回の新名称は浸透しないだろうと独自の視点で締めくくった。
下矢氏はまず、「生保レディー」という言葉の歴史について、1950年頃から使われ始めたと説明。地域に根ざした女性営業員を中心とするスタイルで浸透したが、現在では男性も一定数存在し、性別を特定する呼称が時代に合わなくなってきたと指摘する。さらに、保険の対面販売に対するニーズが根強く残る一方で、営業職員の数が最盛期の40万人から24万人まで激減しているというデータを提示。この慢性的な人手不足を解消するための「採用」と、時代に即したイメージチェンジが、今回の名称変更の最大の目的であると解説した。
新名称は生保協会が公募した別々の案を組み合わせた「生保ナビゲーター ソナエルジュ」となったが、下矢氏はこの名称について「浸透しないと思います」と断言する。その理由として、各保険会社がすでに独自の名称を定着させており、あえて新しい共通の名称を使う動機がないことを挙げた。また、長くて言いづらいことや、名前を聞いてピンとこない点も定着を妨げる要因だと語る。
下矢氏は過去の「E電」などの失敗例を挙げ、「自分たちの『こう呼んでほしい』という思いだけでは受け入れられない」と、PR全般に通じる共通の法則を指摘する。
最後に、情報を伝える際は「相手が自然と受け入れられる形に変えるのが、一つの伝え方やPRの腕」だと提言。名称変更の判断自体は理解を示しつつも、長くてよく分からない今回の新名称は浸透しないだろうと独自の視点で締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。