³ÑÅÄÍµµ£¤ÎÍèµ¨£Æ£±Éüµ¢¤ÏàÀäË¾áÁªÂò»è¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¡¢£×£Å£Ã¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é£Å¡×¡á±ÑÊóÆ»
¡¡£Æ£±¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢·è¾¡£²£³Æü¡Ë¤Ç¶ÛµÞ½Ð¾ì¤·¤¿³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£¶¡Ë¤Îµî½¢¤ò½ä¤ê¡¢Íèµ¨¤Î£Æ£±Éüµ¢¤ÏàÀäË¾á¤È±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤¬¼ê¼ó¤ÎÉé½ý¤Ç·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤«¤éÅÅ·â½ÐÁö¡£Æþ¾Þ¤Ë¤Ï¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º£±£±°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢£Æ£±¸ø¼°¤¬ºÇÍ¥½¨¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÁª½Ð¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ç¡¼¡Ê£Ä£Ï£Ä¡Ë¡×¤Ç¡¢Æþ¾Þ·÷³°¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î£µ°ÌÌö¿Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¿Íµ¤¡¢¼ÂÎÏ¤È¤â¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤à¤Ê¤·¤¯£Æ£±Éüµ¢¤Ï¸·¤·¤¤¼Â¾ð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ç£Ð¥Ö¥í¥°¡×¤Ï¡Ö³ÑÅÄ¤Ë£Æ£±¤ÎÁªÂò»è¤Ê¤·¡×¤ÈÍèµ¨¤Î£Æ£±Éüµ¢¤ÏÀäË¾Åª¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡Ö³ÑÅÄ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÁªÂò»è¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÆ»¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Ï¥¸¥ã¡¼¥ë¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¤ä¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢Íµµ£¤ËÀÊ¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÍË¾³ô¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥³¥é¡¦¥Ä¥©¥í¥Õ¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë£Æ£±¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Îµ¡²ñ¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ÄÎ±¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç£Æ£±Â¾¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö³ÑÅÄ¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Î´ØÏ¢¤â¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤ÏÆ±¥Á¡¼¥à¤È¥Û¥ó¥À¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤È¡¢»ÄÎ±¤Î²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢£²£°£²£·Ç¯¤Ë¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¥·¡¼¥È¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥·¡¼¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¡¼¥¹¤¬¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤Í£°ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤ï¤º¤«¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥¹¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¥Ï¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¦¥ª¥³¥ó¤Î¸åÇ¤¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤¬¡¢³ÑÅÄ¤ÏÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤È¤Ï¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥«¥Þ¥é¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¥ë¥Ê¥í¡¼¥ê¡¢Ê¿ÀîÎ¼¤È¤Î¥Æ¥¹¥ÈÁö¹Ô¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Ê¿Àî¤Ï¥È¥è¥¿¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼ã¼ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ù¥¢¥Þ¥ó¤È¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤è¤ê¤â¤à¤·¤íÊ¿Àî¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¤ÈºÇ¿·¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö³ÑÅÄ¤ÏºÆ¤Ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥È¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤½¤é¤¯¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢£²£·Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ÑÅÄ¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¡¢£×£Å£Ã¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é£Å¤Ç¤Î¥·¡¼¥È¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡££×£Å£Ã¤ä¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é£Å¤ÏÆüËÜ¤â³«ºÅÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¾¸þ¤Ê¤é¤Ð³®Àû¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡£³ÑÅÄ¤Îµî½¢¤¬¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¤À¡£