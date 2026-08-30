「サノスの理屈は、必ずしも間違いだったとは言えない」。

マーベル映画『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）でサノス役を演じたジョシュ・ブローリンが、いま再び自らの見解を語った。

ブローリンの最新作『ラスト・サバイバー』は、パンデミックのために人類の大半が死滅し、暴力と略奪が横行する世界を描いたディストピア・サバイバル。米では、「宇宙の半分を救うため、もう半分を消滅させる」というサノスの理屈は「必ずしも間違いだったとは言えない」と話した。

「もしも自分が、この映画（『ラスト・サバイバー』）のような状況に置かれたらどうするか──。思い出すのは、トム・ハンクスがコロナウイルスに感染したときのこと。あの時、誰もが一瞬、“もう終わりだ”と感じたでしょう。あのころ僕たちは何もわかっていなかった。僕はこの映画のように、すべてが失われてしまった光景をイメージしました。」

それ以降、ブローリンは「人類最大の敵は人類だ」と考えるようになったという。「自然災害は起こる。けれど、僕たち自身が状況をどこまで悪化させているのか、という話は誰もしたがらない」と話した。

「将来すさまじい悪影響をもたらしうるものに、自分はどのように加担しているのか。また、自分はいかにして利己的になっているのか。たとえば僕の場合、電気自動車に乗ることもできるのに、ガソリンを使うハーレーダビッドソンに乗っている。自分自身のイメージにとらわれて、乗らずにはいられないんです。」

うっすらと自覚していながら、誰もが状況の悪化に加担しているとしたら？ 「このままだと、人類は史上もっとも短命な種になるのではないか」とブローリンは言う。すなわち、あくまでも理屈の上では、サノスは「必ずしも間違いだったとは言えない」というわけだ。

ちなみに、マーベル・シネマティック・ユニバースは『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』と『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』を控えるが、「サノスは本当に死んだのでしょうか？ 戻ってくる可能性は？」という質問には「どう答えていいのかわからない」と応じたのみだった。

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