インフルエンザ、全国的な流行入り 2009年に次ぐ2番目の早さ 厚労省が発表
厚生労働省は28日、インフルエンザの全国的な流行入りを発表した。同省によると、2009年に次ぐ2番目の早さの流行入りとなる。
【写真】「元気になりました」 インフルエンザから復帰した浜田雅功『ごぶごぶラジオ』復帰収録の様子
同省の第34週（8月17〜23日）の感染症発生動向調査で、インフルエンザの定点当たり報告数が1.11（定点数／全国に約3000ヶ所、報告数／4094）となった。流行開始の目安としている1.00を上回り、同省は「今年もインフルエンザが流行シーズンに入ったと考えられます」とした。
今回の流行入りは、感染症法が施行された1999年以来、2009年に次いで2番目に早い。昨年は、第39週（9月22日から28日まで）に流行入りしていた。
インフルエンザを巡っては、東京都も27日に流行入りを発表している。厚労省は手洗いやマスク着用といった咳エチケットで予防するよう呼びかけている。
【写真】「元気になりました」 インフルエンザから復帰した浜田雅功『ごぶごぶラジオ』復帰収録の様子
同省の第34週（8月17〜23日）の感染症発生動向調査で、インフルエンザの定点当たり報告数が1.11（定点数／全国に約3000ヶ所、報告数／4094）となった。流行開始の目安としている1.00を上回り、同省は「今年もインフルエンザが流行シーズンに入ったと考えられます」とした。
今回の流行入りは、感染症法が施行された1999年以来、2009年に次いで2番目に早い。昨年は、第39週（9月22日から28日まで）に流行入りしていた。
インフルエンザを巡っては、東京都も27日に流行入りを発表している。厚労省は手洗いやマスク着用といった咳エチケットで予防するよう呼びかけている。