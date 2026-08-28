自宅で暮らすワンちゃんの写真を、AIでいい感じにアレンジしてみたい。そう考えて指示を出してみると……。

飼い主さんの指示ミス、あるいはAIの解釈ミスによってとんでもないアレンジが加わってしまったワンちゃんとじーじの写真がXで話題を集めています。

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■ AIへの指示が足りず、じーじの鼻が愉快に伸びてしまう

「本日のセブンand 99 others liked your post」さん（以下、飼い主さん）がこのほどXに投稿したのは、AIに画像生成を依頼している画面のスクリーンショット。

自宅で一緒に暮らすミニチュアシュナウザーのセブンくんと、彼が大好きなじーじとの2ショットをAIに渡し「鼻伸ばして寝かしつけてる感じにして」と依頼しています。

2ショットの中でじーじは布団の上に横になり、セブンくんはそのすぐそばで伏せをしています。飼い主さんとしてはセブンくんが鼻を伸ばし、じーじを寝かしつけているような構図にしたかったもよう。

しかし出力されたのは、じーじの鼻が伸びてセブンくんを寝かしつけようとする画像でした。ご丁寧にじーじの鼻は途中でくるんと一回転。先っぽには手袋もしています。そんなあまりにも愉快な形で、依頼通りセブンくんの頭をなでなで。

「鼻伸ばして」の前に「セブンの」が抜けていたばっかりに、とんでもない珍画像が生成されてしまいました。

飼い主さんの投稿は6.9万件を超すいいねを集め、コメント欄には「そっちかあ」「最高すぎます」「大笑いしました」といった声が寄せられています。

飼い主さんが言う「鼻伸ばして」というのはおそらく、物理的に「伸ばす」ではなく、慣用表現。「デレデレした様子」を示す「鼻を伸ばして」を伝えたかったのでしょう。AIはときどき頭が固いところがありますからね。

……と思いきや、飼い主さん的には「物理的に鼻を伸ばす」であっていたそう。本来は「セブンくんの鼻を伸ばしてじーじを寝かしつける」画像にしたかったのだとか。え？

■ 本当はセブンくんの鼻を伸ばしたかった「特に意味はないです笑」

じーじの鼻を伸ばしてセブンくんを寝かしつけるのが意味不明な状況であるのと同じくらい、あるいはそれ以上に、逆パターンも意味不明です。セブンくんの、鼻を、伸ばす？

……どうして？

気になって飼い主さんの投稿を遡ってみると、メディア欄には文字通り鼻を伸ばしたセブンくんの画像がたくさん。犬なのかゾウなのか分からない、ファンキーな姿になっています。

どうしてセブンくんの鼻を伸ばすことにこだわるのか飼い主さんにうかがってみると「Xではふざけたわんちゃんのキャラなので特に意味はないです笑」とのこと。「インパクトがあるので今はお鼻が伸びています」とも話しており、将来的には鼻ではない別の場所が伸びる可能性もあるそうです。

ちなみにセブンくんの鼻を伸ばすバージョンは無事に生成できたのでしょうか。それもあわせてうかがってみると「涙で前が見えずにそのまま生成せずです」と返ってきました。

＜記事化協力＞

本日のセブンand 99 others liked your post さん（@seven__schna）

（ヨシクラミク）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026082802.html