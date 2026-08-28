今日28日は北陸や近畿を中心に非常に激しい雨が降り、北海道では線状降水帯の発生に伴って局地的に猛烈な雨が降ったとみられ、大雨となりました。午後も局地的に激しい雨が降るおそれがあります。北陸では土砂災害に厳重に警戒してください。また、関東や九州などでも激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。天気の急変に注意してください。

28日明け方 北海道で猛烈な雨 北陸も大雨

今日28日、未明から朝にかけては、前線の影響で北陸や近畿を中心に非常に激しい雨が降りました。昨日27日に一時、大雨特別警報が発表された北陸では引き続き大雨となりました。土砂災害に厳重に警戒してください。

また、北海道の釧路地方では低気圧の通過に伴って、線状降水帯が発生し、局地的に猛烈な雨が降ったとみられ、大雨となりました。



6時間降水量の日最大値は、茨木(大阪府)で141.5ミリ、厚床(北海道)で129.0ミリ、氷見(富山県)で116.5ミリに達しました。

知方学(北海道)では122.0ミリを観測し、8月として最も多い降水量となりました。平年の8月1か月分の約9割の雨がわずか6時間で降ったことになります。

局地的に非常に激しい雨も 北陸は土砂災害に厳重警戒

今日28日午後は、北海道や北陸、東海から中国地方にかけては局地的に雷雨や激しい雨があるでしょう。

特に北陸では、明日29日(土)以降も前線の影響で降水量はさらに増える見通しです。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に注意・警戒してください。

すでに川が増水していたり、地盤が緩んでいたりする可能性があります。増水した川や崖には近づかないようにしてください。



また、関東や四国、九州、沖縄でも大気の状態が不安定となって、局地的に非常に激しい雨が降りそうです。天気の急変に注意してください。