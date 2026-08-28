「中野ブロードウェイ」で腕時計2億円相当窃盗　逃走中のチリ人の男2人逮捕　事件4日前に来日、盗品4本のうち3本いまだ不明

東京の「中野ブロードウェイ」の時計店で合わせて約2億円相当の腕時計が盗まれた事件で、チリ人の男2人が逮捕されました。

ピニャ・グスマン・ジェレミー・パオロ容疑者（23）とマンサーノ・ケサダ・ボリス・アレクシス容疑者（33）は25日、「中野ブロードウェイ」の時計店で腕時計4本、あわせて約2億円相当を盗んだ疑いで逮捕されました。

犯行後、逃走した2人はその日のうちに新幹線で大阪市に向かったとみられ、27日、大阪市内の民泊にいるところを捜査員に発見されました。

その際、2人は盗まれた腕時計4本のうち1本しか所持しておらず、ピニャ・グスマン容疑者は「盗んだのは1本だけで、他の3本については分かりません」と供述しています。

一方、マンサーノ・ケサダ容疑者は「腕時計を売って金にして、その金を母国に持ち帰るつもりだった」と供述していて、他の3本については「逃走中に落とした」と話しています。

2人は事件4日前に来日したばかりで、警視庁は他に共犯者がいないか調べるとともに、見つかっていない腕時計3本の行方を探しています。