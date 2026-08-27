フィギュアスケート女子で２０２６年ミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織さんが、大先輩への愛を熱弁した。

女子で０６年トリノ五輪金メダルの荒川静香さんが座長を務めるアイスショー「フレンズ・オン・アイス」（神奈川・コーセー新横浜スケートセンター）のリハーサルが２７日に行われ、坂本さんは「Ｆｅｅｌｉｎｇ Ｇｏｏｄ」を披露。昨季限りで現役を退いたが、スピード感のあるダブルアクセル（２回転半ジャンプ）などで観客を魅了した。演技後には「本当に荒川さんから（出演依頼の）メッセージが来て、ガッツポーズが出た（笑い）」と満面の笑みを浮かべた。

当アイスショーは今回で２０回目。坂本さんは「２０周年という節目の時に一緒に共演できるのが本当にうれしい」と声を弾ませた上で「荒川さんに言ったことあるけど、私がスケートを始めて２年後くらいにトリノ五輪があって、６歳で記憶が薄いながら印象に残っている。当時の『荒川、金（メダル）』という新聞を食器棚に飾っていた。ずっと家に飾っていたので、だんだん荒川さんが色あせてきたくらい。でもそれくらい私にとって大きなきっかけだった」とエピソードを明かした。

当アイスショーは２８〜３０日に実施される。坂本さんは「私はぶち上げたい。私なりのスケートで魅せていきたい」と決意を込めた。