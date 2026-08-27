オランダGPで猛アピールの角田裕毅のF1継続参戦は難航か　レーシングブルズ幹部は“限定参加”を明言　本人も「他の選手権も模索しなければ」と悩み吐露

オランダGPで久々のF1参戦を果たした角田。しかし、今後の見通しが明るくなったわけではない(C)Getty Images

スポット参戦したF1第12戦のオランダGPで完走し、ポイント圏に肉薄する11位となった角田裕毅。今後について注目が集まるが、次戦のイタリアGP（9月6日決勝）への継続参戦はどうやら難しい見通しだ。オランダGPの決勝後に所属先となったレーシングブルズのアラン・パーメイン代表が「1レース限りの代役出場で彼が見せた仕事ぶりは驚異的だった。多大なるハードワークに心から感謝している」とコメント。出場は「1戦限定である」と明言した。

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代役出場が決まったのは、レッドブルのアイザック・ハジャーがトレーニング中に左手首を負傷し、欠場を余儀なくされたため。レッドブルの空きシートにレーシングブルズのリアム・ローソンが座ることになり、ところてん式に両チームのリザーブドライバーを担う角田が駆り出された。

ハジャーはボクシングトレーニング中に左手首の骨にひびが入り、ドクターストップがかかったとされるが、オランダGPのパドックにはギプスなしで登場。状態は軽傷とみられている。次回のイタリアGPまでは2週間の間隔があり、十分に復帰できるとされている。

レーシングブルズにとってもイタリアGPは、母国グランプリであり、できるならレギュラードライバーのローソンを戻して通常体制で臨みたいところ。そのため、ハジャーが復帰さえすれば、リザーブドライバーである角田は1戦限りでお役御免となる公算が大きい。

来季もF1に残る場合はホンダがパワーユニットを供給するアストンマーティンのシートを得たいところだが、現レギュラーのフェルナンド・アロンソ、ランス・ストロールの来季去就については結論を先送りしており、角田はF1に見切りをつけてインディカーシリーズに転向するのではないかと囁かれている