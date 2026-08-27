多くの人は下山でケガをする？上りよりも下りの負担が大きい理由

「もう一度夫と旅に出れるとは」諦めていた旅行が叶う！理学療法士が教える歩き方と「1日10分以内」のひざ痛対策

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変形性膝関節症や半月板損傷の治療に再生医療を提供する、ひざ関節症クリニックの公式チャンネルです。 「ひざの痛みを、あきらめない。」人生100年時代を楽しく充実させるために役立つ「ひざ関節の基礎～先進的な医療情報」を発信します！ 変形性膝関節症をはじめとする膝の痛みにお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。