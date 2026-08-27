Stray Kids、JAPAN 4thミニアルバム11.25リリース！ 期間生産限定で初のソロ盤も発売
K‐POPボーイズグループ・Stray Kidsが、11月25日にJAPAN 4th Mini Album『SUIATSU』をリリースすることが決定。併せて、ティザービジュアルが解禁された。
【写真】K‐POP男性アーティスト史上初のMUFG STADIUM（国立競技場）公演を控えるStray Kids
2023年、『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たし、JAPAN 1st EPがK‐POPボーイズグループ史上、日本デビューから最速のミリオンヒットを記録するなど、全世界から注目を集める“全米No.1ボーイズグループ”Stray Kids。
日本作品としては約1年半ぶりとなるミニアルバム『SUIATSU』。初回生産限定盤A（CD＋ブルーレイ）、初回生産限定盤B（CD＋スペシャルZINE）、通常盤初回仕様（CD only）に加え、期間生産限定盤（CD only）としては初となる、各メンバーそれぞれのソロ盤が登場する。さらに、FANCLUB会員限定盤（CD Only）の1形態を加えた、全12形態でリリースされる。
なお、Stray Kidsは、8月29日、30日の2日間にわたってMUFG STADIUM（国立競技場）にてライブを開催する予定だ。同会場での単独ライブの開催は、海外男性アーティスト史上初の快挙となるだけでなく、K‐POP男性アーティスト史上においても初の記録となる。
日本公演は、MUFG STADIUM（国立競技場）を皮切りに、9月5日、6日のバンテリンドーム名古屋、9月19日、20日の京セラドーム大阪、10月24日のみずほPayPayドーム福岡まで7公演を開催し、計37万を動員する見込みだ。
Stray KidsのJAPAN 4th Mini Album『SUIATSU』は、11月25日発売。
【写真】K‐POP男性アーティスト史上初のMUFG STADIUM（国立競技場）公演を控えるStray Kids
2023年、『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たし、JAPAN 1st EPがK‐POPボーイズグループ史上、日本デビューから最速のミリオンヒットを記録するなど、全世界から注目を集める“全米No.1ボーイズグループ”Stray Kids。
なお、Stray Kidsは、8月29日、30日の2日間にわたってMUFG STADIUM（国立競技場）にてライブを開催する予定だ。同会場での単独ライブの開催は、海外男性アーティスト史上初の快挙となるだけでなく、K‐POP男性アーティスト史上においても初の記録となる。
日本公演は、MUFG STADIUM（国立競技場）を皮切りに、9月5日、6日のバンテリンドーム名古屋、9月19日、20日の京セラドーム大阪、10月24日のみずほPayPayドーム福岡まで7公演を開催し、計37万を動員する見込みだ。
Stray KidsのJAPAN 4th Mini Album『SUIATSU』は、11月25日発売。