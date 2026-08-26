「暇すぎる」状態は心に悪影響？知っておきたいメンタルを安定させる「暇つぶし7選」
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【おすすめ】心が落ち着く暇つぶし7選／自分を追い詰めないメンタル安定のヒント」を公開した。カウンセラーで作家のRyota氏が、メンタルを安定させるための具体的な「暇つぶし」の方法とその理由について解説した。
動画の冒頭でRyota氏は、「暇すぎる」状態はメンタルに悪影響を及ぼすと指摘する。無気力になりがちな時間を有効に使い、心を整えるための7つの行動を提示した。
1つ目に挙げたのは「作り置きや惣菜の調理」である。料理は家事の中で最も頭を使う作業であり、集中することで不安な気持ちを和らげ、完成した料理が安心感につながるという。続いて「脳トレ系のゲーム」を推奨。計算やパズルなど単純な作業は没頭しやすく、「反すう思考が出やすい人に対して、反すう思考が和らいでいく」と、嫌なことを思い出す時間を減らす効果があると解説した。
さらに、「創作系の活動」や「いらないものの選別、処分」も効果的だと語る。物を処分する際にはドーパミンが分泌され、スッキリとした感覚が意欲を高めると述べた。また、「取ってみたかった資格の勉強」や「自分のケア」も推奨し、「自分に優しくしたいなら自分をケアしていくといい」と、肌ケアやストレッチなどで自身を労わることの重要性を強調した。7つ目には、江戸時代の食事を再現するなどあえて制限を設けて楽しむ「ロールプレイ」を提案し、柔軟な発想で日常を豊かにする方法を紹介した。
最後にRyota氏は、真面目な人ほど何もしないことに罪悪感を抱きやすいと分析。趣味やセルフケアといった「暇つぶしに役割を与える」ことこそが、メンタル安定の鍵であると結論付けた。単なる時間潰しではなく、日々の行動に意味を見出す視点は、多くの人の心を軽くするヒントとなりそうだ。
動画の冒頭でRyota氏は、「暇すぎる」状態はメンタルに悪影響を及ぼすと指摘する。無気力になりがちな時間を有効に使い、心を整えるための7つの行動を提示した。
1つ目に挙げたのは「作り置きや惣菜の調理」である。料理は家事の中で最も頭を使う作業であり、集中することで不安な気持ちを和らげ、完成した料理が安心感につながるという。続いて「脳トレ系のゲーム」を推奨。計算やパズルなど単純な作業は没頭しやすく、「反すう思考が出やすい人に対して、反すう思考が和らいでいく」と、嫌なことを思い出す時間を減らす効果があると解説した。
さらに、「創作系の活動」や「いらないものの選別、処分」も効果的だと語る。物を処分する際にはドーパミンが分泌され、スッキリとした感覚が意欲を高めると述べた。また、「取ってみたかった資格の勉強」や「自分のケア」も推奨し、「自分に優しくしたいなら自分をケアしていくといい」と、肌ケアやストレッチなどで自身を労わることの重要性を強調した。7つ目には、江戸時代の食事を再現するなどあえて制限を設けて楽しむ「ロールプレイ」を提案し、柔軟な発想で日常を豊かにする方法を紹介した。
最後にRyota氏は、真面目な人ほど何もしないことに罪悪感を抱きやすいと分析。趣味やセルフケアといった「暇つぶしに役割を与える」ことこそが、メンタル安定の鍵であると結論付けた。単なる時間潰しではなく、日々の行動に意味を見出す視点は、多くの人の心を軽くするヒントとなりそうだ。
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。