保護子猫と大型犬の心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万9000回再生を突破し、「天使すぎる」「癒されました」「悶絶級の可愛さ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：保護子猫を飼った結果→家にいる『体重31キロの大型犬』に近づいて…とんでもなく尊い光景】

種を超える絆に感動

Instagramアカウント「_randy0601」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『ランディ︎︎』ちゃんとの暮らしを紹介しています。

ある日、保護猫の『マイラ』ちゃんを家族に迎えた投稿主さん。するとマイラちゃんは、先住犬のランディちゃんにすぐ懐いたそうです。

ランディちゃんは、なんと体重31キロ。そんな大きな体にも警戒することなく、マイラちゃんはどんどん近づいていきました。

やがて立ち上がり、ランディちゃんの体を前足でふみふみ。まるでお母さんに甘える子どものような姿が話題になったそうです。

一方のランディちゃんも、マイラちゃんを優しくペロペロ。小さな子猫を包み込むように愛情を示していたといいます。

犬と猫という違いを越えて、親子のような関係を築いた2匹。見ているだけで心が温まる、尊い光景でした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「表情がたまりません」「2人ともたまらない」「愛と優しさに溢れてる」などさまざまなコメントが寄せられました。

先住猫さんとも…♪

まるで本当の親に甘えるように、ランディちゃんへ寄り添うマイラちゃん。家では、そんな2匹の仲睦まじい姿が頻繁に見られるそうです。気づけばいつも一緒。種族を超えた信頼関係が感じられます。

実は、この家にはもう1匹の先住猫、『ルアナ』ちゃんも暮らしています。ルアナちゃんもマイラちゃんに優しく接しているのだとか。

大きなわんこ1匹と、かわいいにゃんこ2匹。にぎやかで温かな毎日に、投稿主さんも幸せを感じているそうです。3匹が寄り添う姿は、まさに愛情いっぱいの家族そのものでした。

Instagramアカウント「_randy0601」には、3匹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「_randy0601」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。