あす放送『よるのブランチ』15周年のEBiDANから超特急・M！LKらの選抜9名が集合！
8月26日放送の『よるのブランチ』（TBS系／毎週水曜23時56分）にEBiDANの15周年を記念してから、カイ（超特急）、曽野舜太（M！LK）、古川毅（SUPER★DRAGON）、高田彪我（Sakurashimeji）、TETTA（ONE N’ ONLY）、大倉空人（原因は自分にある。）、FUMINORI（BUDDiiS）、そして番組初参加のICExから志賀李玖、Lienelの近藤駿太、9名がグループを代表して登場。『よるブラ』チームと白熱の3番勝負を届ける。
【写真】目指せ！『よるブラ』レギュラーの座？ 爆裂大盛りあがりの真剣3番勝負！ スタジオの様子
本番組は、MCを務めるミキとパンサー・向井慧、進行の若林有子TBSアナウンサー、スタジオレギュラーの秋元真夏、塩崎太智（M！LK）、知念英和が、若者層を視聴ターゲットに“次くる”モノやコトをいち早く紹介する情報バラエティ。
今回は『よるブラ』チームとEBiDANチームに分かれて3種類のゲームで対決。過去に『よるブラ』レギュラーメンバーだった古川毅とFUMINORIはこの春新レギュラーになった塩崎太智（M！LK）とともに『よるブラ』チームとして参加する。
1つ目のゲームはEBiDAN15周年を記念したシングル「Yes！ 東京」にちなんだ「Yes！ 東京ゲーム」。日本全国のスポットやグルメなどの写真が出てきて、写真が「東京のもの」であれば「Yes！ 東京」、東京以外であれば「No！」と「都道府県名」で答えるゲーム。
そして2つ目のゲームは「全力で振り落とせ！ふせんはずしダンスチャレンジ！」。体に30枚のふせんをつけて2人1組でダンスを踊るゲーム。超特急の「ガチ夢中！」やM！LKの「爆裂愛してる」などを全力で踊りまくる。
3つ目は「真夏ちゃんをドキドキさせろ！胸キュンセリフバトル！」。各チームの代表と秋元が異なるシチュエーションで会話をし、最後に「胸キュンセリフ」をカメラに向かって披露。「アイドルパワー」全開なキラキラセリフがたくさん登場？ EBiDAN選抜が全力でゲームに挑む。
『よるのブランチ』は、TBS系にて毎週水曜23時56分放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」、高田彪我の「高」は「はしごだか」が正式表記
本番組は、MCを務めるミキとパンサー・向井慧、進行の若林有子TBSアナウンサー、スタジオレギュラーの秋元真夏、塩崎太智（M！LK）、知念英和が、若者層を視聴ターゲットに“次くる”モノやコトをいち早く紹介する情報バラエティ。
今回は『よるブラ』チームとEBiDANチームに分かれて3種類のゲームで対決。過去に『よるブラ』レギュラーメンバーだった古川毅とFUMINORIはこの春新レギュラーになった塩崎太智（M！LK）とともに『よるブラ』チームとして参加する。
1つ目のゲームはEBiDAN15周年を記念したシングル「Yes！ 東京」にちなんだ「Yes！ 東京ゲーム」。日本全国のスポットやグルメなどの写真が出てきて、写真が「東京のもの」であれば「Yes！ 東京」、東京以外であれば「No！」と「都道府県名」で答えるゲーム。
そして2つ目のゲームは「全力で振り落とせ！ふせんはずしダンスチャレンジ！」。体に30枚のふせんをつけて2人1組でダンスを踊るゲーム。超特急の「ガチ夢中！」やM！LKの「爆裂愛してる」などを全力で踊りまくる。
3つ目は「真夏ちゃんをドキドキさせろ！胸キュンセリフバトル！」。各チームの代表と秋元が異なるシチュエーションで会話をし、最後に「胸キュンセリフ」をカメラに向かって披露。「アイドルパワー」全開なキラキラセリフがたくさん登場？ EBiDAN選抜が全力でゲームに挑む。
『よるのブランチ』は、TBS系にて毎週水曜23時56分放送。
※塩崎太智の「崎」は「たつさき」、高田彪我の「高」は「はしごだか」が正式表記