8月26日放送の『よるのブランチ』より（前列左から）カイ（超特急）、曽野舜太（M！LK）、古川毅（SUPER★DRAGON）、高田彪我（Sakurashimeji）、TETTA（ONE N’ ONLY）、（後列左から）大倉空人（原因は自分にある。）、FUMINORI（BUDDiiS）、志賀李玖（ICEx）、近藤駿太（Lienel）

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　8月26日放送の『よるのブランチ』（TBS系／毎週水曜23時56分）にEBiDANの15周年を記念してから、カイ（超特急）、曽野舜太（M！LK）、古川毅（SUPER★DRAGON）、高田彪我（Sakurashimeji）、TETTA（ONE N’ ONLY）、大倉空人（原因は自分にある。）、FUMINORI（BUDDiiS）、そして番組初参加のICExから志賀李玖、Lienelの近藤駿太、9名がグループを代表して登場。『よるブラ』チームと白熱の3番勝負を届ける。

【写真】目指せ！『よるブラ』レギュラーの座？　爆裂大盛りあがりの真剣3番勝負！　スタジオの様子

　本番組は、MCを務めるミキとパンサー・向井慧、進行の若林有子TBSアナウンサー、スタジオレギュラーの秋元真夏、塩崎太智（M！LK）、知念英和が、若者層を視聴ターゲットに“次くる”モノやコトをいち早く紹介する情報バラエティ。

　今回は『よるブラ』チームとEBiDANチームに分かれて3種類のゲームで対決。過去に『よるブラ』レギュラーメンバーだった古川毅とFUMINORIはこの春新レギュラーになった塩崎太智（M！LK）とともに『よるブラ』チームとして参加する。

　1つ目のゲームはEBiDAN15周年を記念したシングル「Yes！ 東京」にちなんだ「Yes！ 東京ゲーム」。日本全国のスポットやグルメなどの写真が出てきて、写真が「東京のもの」であれば「Yes！ 東京」、東京以外であれば「No！」と「都道府県名」で答えるゲーム。

　そして2つ目のゲームは「全力で振り落とせ！ふせんはずしダンスチャレンジ！」。体に30枚のふせんをつけて2人1組でダンスを踊るゲーム。超特急の「ガチ夢中！」やM！LKの「爆裂愛してる」などを全力で踊りまくる。

　3つ目は「真夏ちゃんをドキドキさせろ！胸キュンセリフバトル！」。各チームの代表と秋元が異なるシチュエーションで会話をし、最後に「胸キュンセリフ」をカメラに向かって披露。「アイドルパワー」全開なキラキラセリフがたくさん登場？　EBiDAN選抜が全力でゲームに挑む。

　『よるのブランチ』は、TBS系にて毎週水曜23時56分放送。

※塩崎太智の「崎」は「たつさき」、高田彪我の「高」は「はしごだか」が正式表記