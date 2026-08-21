『名探偵プリキュア！』後期ED主題歌の映像100万回再生突破 場面カット＆スタッフお祝いコメント公開
『名探偵プリキュア！』（たんプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 午前8：30）の後期エンディング主題歌「いつかわかる☆きっとあえる」のYouTube動画再生数が100万回を突破した。これを記念して場面カットや、スタッフよりお祝いのコメントが公開された。
【動画】姿が激変！踊る白いキュアアルカナ 『名探偵プリキュア！』後期ED映像
YouTubeで800万回以上再生され、大きな話題となった前期エンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」とは雰囲気が変わり、遊園地を背景に4人がしっとりとダンスを合わせる様子が映し出されている。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
■CGプロデューサー/野島淳志
早々に100万回再生とともに携わった多くのスタッフに本当にありがとうございました。たくさんの想いがこめられたきれいな映像をポップコーンステップを真似しながら何度も楽しんでもらえると嬉しいです。
■絵コンテ・演出/近藤まり
100万回再生ありがとうございます！楽しみにしていた日に雨が降ってしまったような、記憶の中にある風景をイメージして制作しました。作品のモチーフやキャラクターの美しさを感じていただけたら嬉しいです。
【動画】姿が激変！踊る白いキュアアルカナ 『名探偵プリキュア！』後期ED映像
YouTubeで800万回以上再生され、大きな話題となった前期エンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」とは雰囲気が変わり、遊園地を背景に4人がしっとりとダンスを合わせる様子が映し出されている。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
■CGプロデューサー/野島淳志
早々に100万回再生とともに携わった多くのスタッフに本当にありがとうございました。たくさんの想いがこめられたきれいな映像をポップコーンステップを真似しながら何度も楽しんでもらえると嬉しいです。
■絵コンテ・演出/近藤まり
100万回再生ありがとうございます！楽しみにしていた日に雨が降ってしまったような、記憶の中にある風景をイメージして制作しました。作品のモチーフやキャラクターの美しさを感じていただけたら嬉しいです。
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