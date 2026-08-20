20日、大阪を訪問された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。ブルーのワンピースに真珠のイヤリングを着け、オランダの画家フェルメールの名画を鑑賞されました。

20日、大阪で開催されたオランダの画家フェルメールの特別展の開会式。出席されたのは、天皇皇后両陛下の長女、愛子さまです。

この特別展のアンバサダーはフェルメールと同じくオランダ生まれのミッフィー。「真珠の耳飾りの少女」にふんしたミッフィーが登場すると愛子さまは笑顔で拍手し、歓迎されました。

目を合わせてほほえまれる場面も。フォトセッション終了後は、手を振り合い、握手を交わすなど終始コミュニケーションをとられていました。

■去年の「大阪・関西万博」以来となる大阪訪問

20日から、大阪と滋賀を訪問中の愛子さま。

午前11時すぎ、大阪国際空港に到着されました。

「貴重な絵画が見られるということで、とても楽しみに。万博とは違う形で」

愛子さまにとって大阪は去年の大阪・関西万博以来です。

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お一人での地方公務2回目となった万博訪問では、未来のエネルギーを体験するタマゴ型の装置を使ったゲームにも楽しそうに挑戦されていました。

日本赤十字社の仕事と、公務を両立されている愛子さま。今週月曜日（17日）には、半導体物理学の国際会議に出席し、「連日の厳しい暑さの中、多くの方が避難生活を余儀なくされていることを案じています。被災地の復旧や復興が進み、平穏な日常が一日も早く戻ることを切に願っております」と、先月発生した熊本地震や千葉豪雨の被災者へのお見舞いの気持ちも述べられました。

■愛子さまにとっては“初鑑賞” 説明に何度もうなずき…

20日午後、愛子さまが訪問されたのは大阪中之島美術館です。真珠のネックレスとイヤリングを着用し、21日から行われる「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展」を鑑賞されました。

この「真珠の耳飾りの少女」は、今年6月に両陛下がオランダを訪問した際に陛下がご覧になったものです。

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そして、それは20年前にも。オランダにご一家で静養のため訪れた際にも陛下は皇后さまとともに鑑賞されたということです。

ただ、愛子さまにとっては20日が“初鑑賞”。説明に何度もうなずきながら、にこやかにご覧になっていました。愛子さまは「かなりの角度がついていても視線を感じますね」「光の加減も巧妙ですね」などと話されていたということです。

愛子さまは20日夜、初めての訪問となる滋賀県に向かわれます。

21日は県立 琵琶湖 博物館を訪問したり、 医療 福祉センターで職員や利用者らと交流されたりする予定です。