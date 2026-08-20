ドイツ1部ボルシアMGは20日、オランダ1部アヤックスから日本代表DF板倉滉（29）を獲得したと正式発表した。契約は2030年まで。背番号は6に決まった。

クラブの公式インスタグラムに動画が公開され、板倉はドイツ語で「ただいま」と呼びかけていた。また、クラブを通じて「ボルシアに戻ってこられて本当にうれしいです。クラブが恋しくてたまらなかったので、オファーをいただいた時に復帰を決意しました。まるで家に帰ってきたような気分です。再びボルシアの代表としてプレーし、ホームでファンの皆さんの前でプレーできることを楽しみにしています」とコメントした。

ボルシアMGには、FW町野修斗、DF橋岡大樹、MF宇野禅斗が在籍しており、4人目の日本人選手となる。

板倉は22年夏から3シーズンをボルシアMGで過ごし、昨夏にオランダの強豪アヤックスに加入。アヤックスではレギュラーとして定位置を確保したものの、今年1月から背中に問題を抱えて長期離脱。4月に復帰を果たしたが、公式戦出場は26試合にとどまった。

W杯北中米大会では開幕直前にチームを離れたMF遠藤航に代わって日本代表の主将を務めたが、コンディションの問題もあって出場は2試合。今季もオランダ1部は既に開幕しているが、16日のヘーレンフェイン戦でベンチ入りしたものの、ここまで2試合で出場はなかった。

私生活では今月2日に人気女優の川口春奈との結婚を発表していた。