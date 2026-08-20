ドジャース・大谷翔平投手（３２）とカブスの「ＰＣＡ」ことピート・クローアームストロング外野手（２４）のナ・リーグＭＶＰ争いが過熱している。そんな中、スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」がドジャースとカブス以外の９球団に所属する選手２１人にＭＶＰに関する取材を行った結果を１９日（日本時間２０日）、報じた。

ＰＣＡを推したのは過半数以上の１５人。「難しい選択だね。ＰＣＡは本当に素晴らしいけど、大谷は打撃も投球もすべてこなすから。僕はＰＣＡを選ぶよ」（ヤンキースのルイス・ガルシア内野手）

「もし大谷が投げていたら、たぶん彼を選んでいただろうね。でもＰＣＡは信じられないほど素晴らしい。見ていてすごく楽しいし、エキサイティングな選手だ。試合の流れを変える力がある。かつて一緒にプレーしたボビー・ウィットをほうふつさせるよ。今のところ僕はＰＣＡ推しだね」（レッズのブレイディ・シンガー投手）

「もし大谷が投げていれば、議論の余地はあまりないだろうけど、現実はそうじゃない。ここ２か月間、ＰＣＡやカブスの試合を見た人なら誰でも分かるはずさ。彼はグラウンドに立つたびに、フィールド上で最高の選手なんだ」（ガーディアンズのリース・ホスキンス内野手）

「大谷の投球は素晴らしいけれど、僕ならＰＣＡを選ぶかな。ＷＡＲなどを見ればどちらも驚異的な数字を残しているけれど、ピートを推すね」（ホワイトソックスのアンソニー・ケイ投手）

「ミネソタにいた頃、ロッコ・バルデッリ監督と似たような議論をしたことがあるんだ。当時は大谷とジャッジの比較だった。ジャッジは当時、ライトとして最高の守備力を持っていた。ロッコはこう言っていたよ。『ジャッジが守備で稼ぐＷＡＲと、大谷が投球で稼ぐＷＡＲを比較すべきだ』と。そして、打撃成績が互角なら、そこで判断できるとね。だから、僕ならＰＣＡを選ぶね」（レッズのエミリオ・パガン投手）

一方、大谷を推したのは４人。「サイ・ヤング賞レベルの投球を半シーズン見せ、さらに打撃でもあれだけの活躍をする。投打の両面でこれほどのことを成し遂げた選手は他にいない。僕なら彼に投票するよ」（ホワイトソックスのショーン・バーク投手）

「彼こそが最も価値ある選手だ。おそらく史上最高の選手だろう。ＭＶＰは『その年の活躍』を評価する賞だとは分かっているけれど、それでも大谷が最高だと思う。前半戦のマウンドでの活躍だけで、僕には十分だった」（ホワイトソックスのドリュー・ロモ捕手）

２人が両者のダブル受賞に挙げたという。

同局が行った選手間投票では意外にも大差がつき、１５―４でＰＣＡの牋犠´瓠この結果について同局は「クローアームストロングをナ・リーグＭＶＰに選んだ選手たちとの対話から、極めて明白な２つの論点が浮かび上がった。それは、彼がセンターとしてエリート級の守備を見せていること、そして大谷が現在投球していないという事実がＰＣＡにチャンスをもたらしたことだ」と解説した。