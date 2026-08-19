ワンコが「構って」とアピールしているのに、パパさんがゲームに夢中になっていたら…？ワンコがゲームにヤキモチを妬く様子が話題になり、投稿は記事執筆時点で16万4000回再生を突破しています。

【動画：ゲームに夢中なパパに『構ってアピール』をした犬→ヤキモチを妬いてしまい…まるで彼女のような『可愛すぎる態度』】

ゲームに夢中のパパVS構ってほしいワンコ

YouTubeチャンネル「古民家暮らしのまろとぷち」に投稿されたのは、ボーダーコリーの「まろ」君の愛おしい姿です。この日、パパさんがゲームをしていたら、まろ君がそばにやってきて「構って」とアピールしたそう。

しかしパパさんはゲームに夢中で、なかなか構ってくれません。それでもまろ君は健気にアピールを続けていたそうですが、だんだんフラストレーションがたまってきている様子だったとか。

ヤキモチを妬く姿が可愛すぎる

そしてゲームが終わってから、ようやくパパさんがまろ君を撫でてあげたら…？なんとまろ君は喜ぶどころか、不満そうなお顔を見せたそう。どうやらゲームを優先して、しばらく自分を放置していたことに怒っているようです。

そんなまろ君の機嫌をとろうと思って、「ゲームにヤキモチ妬いてるの？」と声を掛けながら頭や背中を撫で続けるパパさん。するとまろ君はパパさんからサッと離れ、「どうせ僕よりゲームが大事なんでしょ」とばかりに唸ってナデナデを拒否したとか！まるで嫉妬深い彼女のような態度が可愛すぎて、思わず笑ってしまいます。

ゲームをやめると宣言したら…？

その後、まろ君がパパさんから距離を取ったままイライラをぶつけるように骨のおやつを噛み続けているので、ついにパパさんは「ゲームやめます！」と宣言。さらに「許してください」と謝罪の言葉を伝えたら、まろ君の表情が柔らかくなったそう。

そしてパパさんがそっと手を伸ばしてみると、今度は避けずに撫でさせてくれたとか。なんとか許してもらえたようでほっと一安心しつつも、ゲームをさせてもらえないことを悲しむパパさんなのでした。

この投稿には「半端なくツンデレ笑」「人間みたいですね！」「パパさん愛を感じます」「もうパパ知らない！！ってなってんのかわいい笑」「言葉を理解しているんですね」といったコメントが寄せられています。

まろ君の可愛い姿やご家族との微笑ましいやり取りをもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「古民家暮らしのまろとぷち」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「古民家暮らしのまろとぷち」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。