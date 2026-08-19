第108回全国高校野球選手権（18日間、甲子園）は19日、今大会2度目の休養日を迎え、準決勝に進出した4校は、それぞれ練習を行った。

智弁和歌山は、午前中から同校グラウンドで打撃練習などを行って体を動かした。

準決勝で戦う横浜（神奈川）のエース右腕・織田翔希（3年）は、甲子園大会最速となる156キロを計測。その「織田対策」として、この日のマシン打撃の球速を170キロに設定。実際にチームのスピードガンで「174キロ」などを計測した剛速球を打ち返し、世代最速投手との対戦に備えて目慣らしを行った。

横浜とは昨春選抜決勝で対戦し、織田らに抑えられて準優勝に終わった。中谷仁監督は「目慣らしをしておかないと難しいかなと。どの投手が来ても高校トップレベル。（昨春選抜以来の再戦に）選手たちは思うところがあるかもしれないけど、選抜の時と比べて織田投手は別人。1段階、2段階とレベルが上がっているので、選抜の時の織田投手とは別人と思っています」と警戒した。

4番・捕手の山田凜虎（3年）は「普段から150〜160キロでのマシン打撃もしているので（170キロは）そこまで“うわっ…”とは思わなかった。（横浜に）選抜の時は力負けした。手も足も出なかったので、そのリベンジをしたいです」と意気込んだ。