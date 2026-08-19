【台風情報】20日朝までに台風へ　週明けにかけて強い勢力で小笠原諸島に接近か　進路次第で沖縄にも影響か

きょうは九州を中心に危険な暑さになる見込みで熊本市で38度が予想されています。

被災地では熱中症に厳重な警戒が必要です。

きょうも各地で危険な暑さとなっていて午前11時時点で、和歌山市で35.9度、島根県川本町で35度などとなっています。

被災地・熊本市ではすでに34.2度まで気温が上がっていて日傘を差しながら歩く人が多くみられました。

熊本県民：

（Q.例年これくらい暑い？）去年はそうじゃなかった。今年はすごいでしょ、地震もあって、異常。

予想される最高気温は熊本市、佐賀市、福岡県久留米市で38度など危険な暑さとなる見込みです。

この危険な暑さはあさってごろまでがピークですが、35度を超える猛暑日は週明けも続く見込みで警戒が必要です。

また、豪雨で被害を受けた千葉市もすでに31.1度となっていてこの後も気温が上がる見込みです。

湿度も高いため片付け作業などの際は熱中症に警戒してください。

一方、日本の南にある熱帯低気圧はあす朝までに台風となる見込みです。

その後、発達しながら北上し週明けに強い勢力で小笠原諸島に接近するとみられています。

進路によっては沖縄地方に近づく可能性もあり注意が必要です。