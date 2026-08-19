GTA6のゲームプレイ映像とマップがリークされる
2026年8月18日、発売を3カ月後に控えた「GTA6」のゲームプレイ映像とマップ画像が拡散され始めました。真偽は不明ですが、これらを拡散する投稿にはDMCA(デジタルミレニアム著作権法)に基づく削除申請が行われているようです。
GTA 6 gameplay and map leaked ahead of Netflix Extended Look - Dexerto
https://www.dexerto.com/gta/gta-6-gameplay-and-map-seemingly-leaked-ahead-of-netflix-extended-look-3399751/
https://insider-gaming.com/alleged-gta-6-gameplay-footage-leaks-online/
CYBERLEEKと名乗るリーカーが共有したのは、UIが表示されたゲームプレイ映像と数枚のマップ画像です。
ゲームプレイ映像では、主人公のジェイソンが車を運転したり、市民に暴行を加えたり、バスケットボールで遊んだりしているシーンが映し出されています。
マップ画像は、舞台となるレオナイダ州のフルマップと、その一部を拡大したものです。
CYBERLEEKはcyberleek.vilenarios[.]comなどのサイトで情報を共有し、「3つの戒律」を宣言。このうちの1つ「デジタル版ゲームの予約販売を禁止する」という戒律が破られたため、情報をリークしたと主張しました。
CYBERLEEKは主に、物理ディスクの販売を維持し、シングルプレイ可能なゲームをサービス終了と共に遊べなくすることを防止したいという意図を発信しています。GTA6はデジタル版とパッケージ版を発売する予定ですが、パッケージ版にはディスクではなくダウンロードコードだけが入っているため、ディスクを求めるユーザーから反発が相次いでいます。
これらの動画をXで発信したユーザーには、DMCAに基づく削除申請が届いているようです。
I can confirm Rockstar is currently taking down tweets based on DMCA report screenshots I've been sent. DO NOT POST THESE LEAKS— ben (@videotech) August 18, 2026
GTA6の公式映像は以下から確認できます。
Grand Theft Auto VI Trailer 1 - YouTube
GTA6の最新映像「Grand Theft Auto VI: An Extended Look」は、日本時間の8月28日5時にNetflixで先行公開され、28日11時にYouTubeで公開される予定です。
Netflixが有料で「GTA6」の長尺映像を先行公開することにファンが憤慨 - GIGAZINE