アジア競技大会いよいよ開幕近し！強豪、豊田合成ブルーファルコン名古屋からハンドボール男子日本代表に選出されたメンバーは！？

◇アジア競技大会でのハンドボールの躍進に期待

写真：シュート阻止率No１の中村

アジア版オリンピックと称される４年に一度行われるアジア競技大会の開催がいよいよ来月に迫ってきた。続々と各競技の代表メンバーが発表され、ハンドボールでも日本代表として出場するメンバーが発表された。豊田合成ブルーファルコン名古屋からは、中村匠、田中大介、市原宗弥の３名が代表メンバーに選ばれた。

中村匠は国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグＨでシュート阻止率トップを誇るＧＫ。田中大介は攻撃を牽引する司令塔で、フィジカルとパワーが売りの市原宗弥、この３名は今年１月に行われた第22回男子ハンドボールアジア選手権で日本代表「彗星JAPAN」にも選出されている。しかし大会の結果は４位。

以前のアジア競技大会のハンドボール競技男子の結果も見てみると、2018年に行われた大会では４位。2022年に行われた大会でも４位となっておりまだまだアジアの壁も高いのが現状だ。

しかし今年のアジア競技大会は、ハンドボール競技人口が多いブルーファルコンのホームでもある愛知県で開催される。ファンの声援という後押しを受け是非決勝へと駒を進めてほしい。国内最高峰のリーグであるリーグＨで競い合い、技術を高め合ってきた選手たちの実力が試される。

アジア競技大会は９月19日から10月４日で開催され、ハンドボールは９月20日から９月29日に愛知県稲沢市にあるブルーファルコンのホーム豊田合成記念体育館エントリオと春日井市にある春日井市総合体育館で開催される。

写真：ブルーファルコンの司令塔 田中